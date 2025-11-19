Khởi tố 9 đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Ngày 19-11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Cơ quan An ninh điều tra khởi tố đối tượng Nguyễn Đức Thịnh. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 8-2024, do nhu cầu muốn đi xuất khẩu lao động, N.T.S. (sinh năm 1996, trú xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đã liên hệ và được Lê Thị Dương (sinh năm 1976, trú xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) giới thiệu về chương trình đi lao động Hồng Kông với mức phí 279 triệu đồng. Công việc làm đóng gói sản phẩm, lương mỗi tháng từ 60-65 triệu đồng.

Ngày 2-12-2024, N.T.S. cùng 4 lao động khác được Dương và một số đối tượng tổ chức nhập cảnh vào Trung Quốc bằng visa du lịch và được bố trí di chuyển bằng tàu biển từ Trung Quốc đến Hồng Kông. Khi di chuyển đến một hòn đảo thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), các lao động được bố trí ở lại đảo để chờ thuyền đến chở đi tiếp đến Hồng Kông. Đến ngày 11-12-2024, các lao động đã bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện và ngăn chặn. Đến ngày 25-2-2025, các lao động trở về Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Cơ quan điều tra khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Phương. Ảnh: CACC

Trong đó, Nguyễn Đức Thịnh là đối tượng cầm đầu, nhận người tại Việt Nam thông qua các môi giới. Sau đó, liên hệ với các đối tượng đang sinh sống và làm việc tại Hồng Kông, để đưa người Việt Nam sang lao động với chi phí khoảng 145 triệu đồng/người.

Với phương thức, thủ đoạn trên, Nguyễn Đức Thịnh và các đối tượng đã tổ chức 3 chuyến cho người khác trốn đi nước ngoài, tổng cộng 13 người. 2 chuyến bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện, trục xuất về Việt Nam, 1 chuyến được các đối tượng tổ chức thành công sang Hồng Kông và thu lợi bất chính.

Hiện, công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan.

DƯƠNG QUANG