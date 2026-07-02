Khởi tố 31 bị can trong vụ án tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam

Chiều 2-7, tại buổi họp báo thông tin kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2026, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã thông tin thêm về vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng C03 thông tin tại buổi họp báo. Clip: ĐỖ TRUNG

Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng C03, cho biết, liên quan tới vụ án trên, đến nay, C03 đã khởi tố 31 bị can về 4 tội danh, gồm: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Tham ô tài sản”.

Đại tá Phạm Trường Giang thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

C03 xác định ông Vũ Thế Phiệt (Chủ tịch ACV) và ông Nguyễn Tiến Việt (thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV, kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành), bị điều tra 2 tội: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”.

Hiện nay, cơ quan điều tra đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, thu hồi triệt để tài sản.

Trước đó, ngày 18-3, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã đưa vụ án tại ACV và các đơn vị liên quan vào diện theo dõi, chỉ đạo.

ĐỖ TRUNG