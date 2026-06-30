Tài xế bị cáo buộc cố tình cán qua người nữ sinh lãnh 20 năm tù

Tối 30-6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với bị cáo Đinh Văn Long (sinh năm 1974, quê Phú Thọ) mức án 20 năm tù do bị cáo buộc cố tình điều khiển xe bồn cán chết nữ sinh lớp 10, trong vụ tai nạn xảy ra ngày 13-9-2025, tại thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Khi tuyên án, hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm. Bị cáo điều khiển phương tiện gây tai nạn nhưng lo sợ phải đền bù nhiều tiền nên đã tiếp tục lái xe đè lên người nạn nhân khiến cháu H.A. tử vong.

Hành vi của bị cáo Đinh Văn Long là lỗi trực tiếp, cố ý điều khiển xe chèn lên người nạn nhân, thể hiện sự mất nhân tính, gây bức xúc trong dư luận do đó cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian.

Ngoài mức án trên, bị cáo Long phải bồi thường cho gia đình bị hại 182 triệu đồng.

Bị cáo Đinh Văn Long tại phiên tòa. Ảnh: NGUYỄN HẢI

Trước đó, trong quá trình xét xử, bị cáo Đinh Văn Long thừa nhận các nội dung trong bản cáo trạng mà viện kiểm sát công bố là đúng.

Trình bày về quá trình xảy ra sự việc, bị cáo Long khai, vào sáng 13-9-2025 khi điều khiển xe bồn đi đến gần khu vực cầu chui Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) thì nghe thấy tiếng "bịch bịch" ở bên trái. Long nhìn qua 2 bên gương chiếu hậu nhưng không thấy có hiện tượng gì nên đã lái xe đi tiếp. Khi xe đi được khoảng 10-20m có một số người dân hô hoán "có tai nạn", lúc này Long mới xuống xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, Long thấy có cháu gái bị thương nặng nên đã rời khỏi hiện trường và đến chiều tối cùng ngày nhận tin nạn nhân tử vong nên đã đến công an đầu thú.

Trước bục khai báo, bị cáo Đinh Văn Long cho biết, thời điểm cháu H.A. bị đổ xe và ngã ra đường bị cáo có nghe thấy tiếng động nên theo phản xạ đã đạp phanh nhưng xe di chuyển thêm 4-5m mới dừng.

Khi xe dừng, Long nhìn qua gương chiếu hậu không thấy gì nên tiếp tục đi. Ở bánh trước không có gương xe nên chỉ có thể cảm nhận va chạm.

Tại tòa, bị cáo Đinh Văn Long cúi đầu gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại và kính mong hội đồng xét xử tuyên phạt mức án thấp nhất có thể để có thể sớm trở về với gia đình.

GIA KHÁNH