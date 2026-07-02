Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can tham gia trong đường dây buôn lậu kim cương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ngày 2-7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an tỉnh vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, được tổ chức và điều hành từ nước ngoài với phương thức, thủ đoạn tinh vi từ khâu vận chuyển đến giao và thanh toán tiền hàng.

Vụ án được phát hiện trong quá trình mở rộng chuyên án đấu tranh với các đối tượng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu hàng hóa là trang sức, xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa và một số địa phương khác.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc). Từ đây, các đối tượng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Các đối tượng liên quan trong đường dây. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn, từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng.

Cơ quan điều tra xác định, Abhishek Deepak Patel (sinh năm 1994, quốc tịch Ấn Độ) có vai trò quản lý hàng hóa, tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung (sinh năm 1984, trú tại phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) là người trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Cơ quan công an dẫn giải các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (sinh năm 2005, trú tại phường Gò Vấp, TPHCM) tiếp nhận từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TPHCM, An Giang và Hà Nội.

Trong khi đó, Trần Thị Hằng (sinh năm 1985, trú tại phường Nhiêu Lộc, TPHCM) là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.

Tang vật của vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ngày 20-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Công an TPHCM đồng loạt khám xét, bắt giữ 22 đối tượng liên quan.

Khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng tang vật, chứng cứ vi phạm.

Cơ quan công an kiểm tra tang vật liên quan. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ. Tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can liên quan. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

DƯƠNG QUANG