Khởi tố vụ án xảy ra tại các phòng khám thuộc Công ty Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Chiều 1-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Hồ Ngọc Tiên Trung (sinh năm 1972) lợi dụng việc thành lập, vận hành hệ thống phòng khám nha khoa, thuê chứng chỉ hành nghề của bác sĩ để tạo uy tín, chỉ đạo quảng cáo gian dối về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ cao cấp từ Mỹ, Đức, Nhật Bản để khách hàng tin tưởng.

Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Sau đó, Trung chỉ đạo Thái Hữu Văn (sinh năm 1998) và các đối tượng liên quan sử dụng phôi răng sứ Aidite xuất xứ từ Trung Quốc, giá thành thấp để thay thế loại phôi đã cam kết, đồng thời cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc nhằm che giấu hành vi gian dối.

Hồ Ngọc Tiên Trung còn lợi dụng việc thành lập nhiều phòng khám dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể để chỉ đạo lập, sử dụng nhiều hệ thống sổ sách, dữ liệu doanh thu riêng biệt. Trong đó, doanh thu thực tế không được phản ánh đầy đủ vào hồ sơ kê khai thuế. Trung thông qua Đàm Thị Bích Hằng (sinh năm 1974) và các cá nhân liên quan kê khai doanh thu thấp hơn thực tế nhằm trốn thuế.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 11-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can Hồ Ngọc Tiên Trung về cả 2 tội danh nêu trên; Thái Hữu Văn về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Đàm Thị Bích Hằng về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, các khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại hệ thống các phòng khám của Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam là người bị hại trong vụ án.

ĐỖ TRUNG