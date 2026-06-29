Vụ án sân bay Nha Trang: Bị cáo Nguyễn Văn Hậu cam kết khắc phục 100% hậu quả trong 3 tháng

Chiều 29-6, phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang (trước đây) tiếp tục làm việc với phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Văn Hậu (thường gọi là Hậu "Pháo"), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Văn Hậu trả lời ngắn gọn: "Đúng người, đúng tội" khi được chủ tọa hỏi có đồng ý với cáo buộc của bản án sơ thẩm hay không.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu xác nhận việc đã gây thiệt hại số tiền hơn 7.000 tỷ đồng, thông qua hành vi ký kết gần 1.000 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án sân bay Nha Trang (trước đây), trong thời điểm dự án chưa đủ điều kiện pháp lý.

Bị cáo Hậu cũng thừa nhận đã chỉ đạo toàn bộ các hoạt động kinh tế của công ty, bao gồm việc ký kết hợp đồng và xử lý nguồn tiền. Toàn bộ số tiền trên, trong đó bao gồm hơn 1.000 tỷ đồng thu ngoài sổ sách, đều do bị cáo trực tiếp quyết định quản lý và sử dụng.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa. Ảnh: PHÙNG ANH

Giải trình về dòng tiền hơn 7.000 tỷ đồng này, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn cho biết, khoảng hơn 3.700 tỷ đồng đã được dùng để đầu tư trở lại dự án theo các hợp đồng ký với khách hàng. Số tiền còn lại được điều chuyển sang đầu tư cho các dự án khác của công ty, do một số dự án chưa được bàn giao mặt bằng để triển khai.

Trình bày thêm trước tòa trong khoảng 10 phút, bị cáo Nguyễn Văn Hậu nhiều lần xin giải thích để khách hàng hiểu bản chất dòng tiền. Bị cáo cho biết, từ năm 2015, dự án đã có những vướng mắc về mặt pháp lý do tỉnh Khánh Hòa chưa phê duyệt giá đất thực hiện dự án BT (xây dựng - chuyển giao). Tới năm 2018, dù bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp vẫn tiếp tục xác nhận chuyển nhượng quyền tại dự án, dẫn tới hành vi phạm tội. Dù vậy, bị cáo Nguyễn Văn Hậu khẳng định, doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với các hợp đồng khách hàng, nộp khoảng 400 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về vấn đề bồi thường cho hàng trăm khách hàng bị ảnh hưởng, bị cáo Nguyễn Văn Hậu đã thay đổi nội dung kháng cáo so với trước đó, xin được trực tiếp thực hiện việc bồi thường thay vì ủy quyền cho người khác. Bị cáo cam kết trước tòa sẽ chấp hành bản án và khắc phục 100% hậu quả trong thời gian 3 tháng. Thời hạn này đã được rút ngắn từ 9 tháng xuống còn 3 tháng, sau khi bị cáo trao đổi và thống nhất với ban lãnh đạo mới của Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu cho biết, mục tiêu của việc khắc phục hậu quả là bảo đảm tối đa quyền lợi cho nhà đầu tư, bất kể họ đã nộp 10%, 30%, 95% hay toàn bộ giá trị hợp đồng. Về tiến độ, bị cáo Hậu cho biết đã nộp 160 tỷ đồng vào tài khoản thi hành án. Đồng thời, ban lãnh đạo doanh nghiệp đã báo cáo bằng văn bản tới tòa án về việc chi trả gần 1.600 tỷ đồng cho hơn 80 khách hàng theo các thỏa thuận.

Sau phần trình bày của bị cáo Nguyễn Văn Hậu, chủ tọa phiên tòa đã công bố nội dung kháng cáo của khoảng 400 người mua đất. Theo tổng hợp, phần lớn những người này không đồng ý nhận tiền bồi thường mà yêu cầu được tiếp tục thực hiện hợp đồng để nhận đất nếu dự án được tháo gỡ. Nhiều người phản đối việc cấp sơ thẩm xác định họ là "bị hại", cho rằng mình là bên thứ ba hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vì không bị lừa dối khi ký hợp đồng.

Quan điểm của nhóm khách hàng này là tiền góp vốn không bị chiếm đoạt mà đã được đưa vào triển khai dự án. Họ đề nghị làm rõ dòng tiền hơn 7.000 tỷ đồng và kê biên tài sản dự án để bảo đảm quyền lợi.

Theo bản án sơ thẩm, sân bay Nha Trang (trước đây) rộng hơn 238ha, nằm ở vị trí ven biển đắc địa của tỉnh Khánh Hòa và thuộc quyền quản lý của Trường Sĩ quan Không quân. Năm 2015, Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển giao khu đất này cho tỉnh Khánh Hòa để phát triển kinh tế - đô thị, đồng thời yêu cầu việc khai thác phải minh bạch, đúng thẩm quyền, đúng pháp luật. Tuy nhiên, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt quy hoạch dự án và chọn Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư mà không qua đấu thầu. Dù pháp lý chưa hoàn thiện, doanh nghiệp của bị cáo Nguyễn Văn Hậu vẫn tổ chức phân lô, quảng cáo rầm rộ và ký gần 1.000 hợp đồng chuyển nhượng, thu về hơn 7.000 tỷ đồng.

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