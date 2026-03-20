Tiếp tục hoàn thiện quy trình giám sát quan trắc nguồn thải tự động, liên tục

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Ngọc Thúy, Phó Giám đốc Sở NN-MT TPHCM cho biết, hiện nay, trên địa bàn TPHCM có gần 400 trạm quan trắc nguồn thải tự động, liên tục đang truyền dữ liệu về Sở NN-MT theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay các quy định chủ yếu tập trung vào yêu cầu kỹ thuật, chưa có hướng dẫn cụ thể về phương thức và quy trình giám sát dữ liệu của cơ quan quản lý, nên các địa phương triển khai thực hiện khác nhau. Đặc biệt, qua thực tiễn quản lý cho thấy, dữ liệu quan trắc có thể bị tác động tại nhiều khâu trong hệ thống, do đó nếu chỉ giám sát dữ liệu truyền về thì chưa bảo đảm kiểm soát đầy đủ tính toàn vẹn của dữ liệu.

Để triển khai thực hiện các chỉ đạo của Cục Môi trường về tăng cường kiểm soát chất lượng và độ tin cậy của dữ liệu quan trắc tự động, UBND TPHCM đã đặt ra nhiệm vụ phải tiếp tục hoàn thiện phương thức quản lý, giám sát hệ thống quan trắc nguồn thải tự động theo hướng đồng bộ, thống nhất. Theo đó, Sở NN-MT được giao tham mưu xây dựng quy trình giám sát, quản lý vận hành hệ thống quan trắc nguồn thải tự động trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các đơn vị chuyên môn, chuyên gia đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý, giám sát hệ thống quan trắc nguồn thải tự động trong thời gian tới, trước khi ban hành quy trình chung.

Kết luận hội nghị, ông Vũ Đình Nam, Phó Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ NN-MT nhận định, những ý kiến góp ý tại hội nghị cho thấy hiện nay hệ thống quan trắc vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục. Cụ thể như: chất lượng quan trắc chưa thật sự ổn định, còn tiềm ẩn nguy cơ sai lệch do công tác kiểm soát chất lượng chưa chặt chẽ; việc vận hành duy trì hệ thống tại một số cơ sở chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống tiếp nhận phân tích dữ liệu ở một số địa phương vẫn còn hạn chế.

Nhằm khắc phục những tồn tại trên và nâng cao hiệu quả quản lý trong thời gian tới, ông Vũ Đình Nam đề nghị TPHCM tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như: tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm trong quản lý dữ liệu môi trường. Đồng thời nâng cao nhiệm vụ của doanh nghiệp và tăng cường phối hợp đa bên. Bên cạnh đó, các đơn vị cần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đây là yếu tố có tính chất quyết định trong việc quản lý tốt giám sát quan trắc nguồn thải tự động, liên tục.

