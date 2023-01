Khởi tố, bắt tạm giam 2 Phó Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Chiều 16-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Lan Anh và Nguyễn Thị Ngọc (cùng là Phó Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, TPHCM.

Trước đó, tháng 11-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Minh Quân (sinh năm 1973), Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức và Nguyễn Văn Lợi (sinh năm 1986), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, ông Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Văn Lợi đã thông đồng, cấu kết thực hiện hành vi trái quy định của Luật đấu thầu trong việc mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP Thủ Đức gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Vài ngày sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Bùi Trung Kiên và Lê Thanh An (cựu cán bộ Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an) để điều tra về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4, Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với 4 người gồm: luật sư Bùi Thị Hồng Giang, Trần Văn Long (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần truyền thông Du lịch Việt), Hà Duy Tuấn (ngụ huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Ngọc Triệu (nguyên ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã hoàn tục và thôi tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam) cũng để điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4, Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bước đầu, công an xác định cả 6 bị can có hành vi nhận tiền để chạy án cho ông Nguyễn Minh Quân. Theo cáo trạng, từ đầu năm 2013, khi C03 xác minh việc đấu thầu ở Bệnh viện TP Thủ Đức, ông Nguyễn Minh Quân (Giám đốc Bệnh viện) lo sợ bị bại lộ các sai phạm nên liên hệ nhờ Bùi Trung Kiên "chạy án". Việc này, bị cáo Kiên đồng ý giúp với giá 2,2 triệu USD. Số tiền đó, ông Quân đã 5 lần chuyển cho Kiên.

Tháng 5-2021, C03 kiểm tra, ông Nguyễn Minh Quân sau đó đòi lại tiền đã chuyển cho Kiên. Bị cáo Kiên chỉ trả lại 1,15 triệu USD, số còn lại (1,05 triệu USD) y chiếm đoạt. Tiếp tục tìm "cửa" khác, ông Nguyễn Minh Quân nhờ người bạn kết nối với bị cáo Trần Văn Long và được giới thiệu đến nhờ luật sư Bùi Thị Hồng Giang tư vấn. Nguyễn Minh Quân tiếp tục nhờ luật sư Giang tìm cách "chạy án", và đã 2 lần chuyển tiền cho bà Giang số tiền 120.000 USD.

Sau đó, luật sư Bùi Thị Hồng Giang nhờ bị cáo Lê Thanh An tác động để giúp ông Quân. Sau khi An thông báo đã tìm được "cửa", theo đề nghị của An, bị cáo Giang và Long nhận 1,5 triệu USD từ ông Quân. Số tiền trên, chuyển hết cho bị cáo An.

Sau khi nhận tiền, bị cáo An nhờ bị cáo Tuấn đi lo việc. Bị cáo Tuấn tiếp tục cầm 970.000 USD đến nhờ bị cáo Nguyễn Ngọc Triệu giúp đỡ. Vụ việc này, bị cáo Triệu nhận lời giúp và tiếp tục đi nhờ một người khác để giúp ông Nguyễn Minh Quân, nhưng bất thành.

Quá trình điều tra, bị cáo Triệu cho rằng, chỉ nhận 400.000 USD từ bị cáo Tuấn. Căn cứ các chứng từ thu thập được, cơ quan công tố xác định bị cáo Tuấn chỉ đưa 400.000 USD cho bị cáo Triệu.

Cáo trạng xác định, tháng 3-2021 đến 7-2021, ông Nguyễn Minh Quân đã nhiều lần đưa tiền cho bị cáo Kiên, Giang và Long (tổng là 2,67 triệu USD, khoảng gần 60 tỷ đồng) để "chạy án". Hành vi của ông Nguyễn Minh Quân đã phạm vào tội "Đưa hối lộ". Tuy nhiên, ông Quân đã chủ động khai báo trước khi bị phát hiện, do vậy được miễn trách nhiệm hình sự.

Tháng 9-2022, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Bùi Trung Kiên (cựu cán bộ Phòng 6, Cục C03, Bộ Công an) mức án 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ở nhóm tội "Môi giới hối lộ", tòa tuyên phạt bị cáo Lê Thanh An (cựu cán bộ Phòng 5 thuộc C03), 6 năm tù; Nguyễn Ngọc Triệu (cựu ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cựu sư trụ trì chùa Nôm, Hưng Yên) 5 năm tù; Trần Văn Long (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông du lịch Việt) 3 năm tù; Bùi Thị Hồng Giang (luật sư) 9 năm tù; Hà Duy Tuấn (Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty cổ phần Đầu tư Long Thịnh) 9 năm tù.