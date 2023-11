Khởi tố đối tượng cầm đầu, tổ chức đua xe máy ở Đà Nẵng

Ngày 29-11, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” đối với Nguyễn Thị Kim Chi (19 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà).

Trước đó, tối 6-11, Chi cùng với hơn 40 thanh thiếu niên điều khiển 20 xe máy dàn hàng ngang, nẹt pô, bóp còi, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự trên tuyến đường Bạch Đằng về hướng đường Như Nguyệt.

Sau khi nhận thông tin về các đối tượng, Công an quận Hải Châu đã nhanh chóng triển khai lực lượng để ngăn chặn.

Tuy nhiên, các đối tượng khi thấy lực lượng chức năng đã tiếp tục nẹt pô, lạng lách và tăng tốc bỏ chạy; có đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay để chống trả.

Qua điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu đã làm rõ hơn 30 đối tượng tham gia đua xe gây rối, trong đó Nguyễn Thị Kim Chi là một trong những đối tượng cầm đầu kêu gọi đua xe gây rối.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bị can Kim Chi về tội gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, tiếp tục điều tra và mở rộng xử lý các đối tượng còn lại.