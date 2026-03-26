Khởi tố đối tượng dùng búa chống người thi hành công vụ

Ngày 26-3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Phan Văn Thời (sinh năm 1975, trú xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng Phan Văn Thời. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào ngày 15-3, Tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Nghệ An) đang tuần tra, kiểm soát tại địa phận xóm Bắc Kim Hòa (xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An) thì phát hiện Phan Văn Thời đang điều khiển mô tô, có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Sau khi kiểm tra giấy tờ và tiến hành thổi nồng độ cồn, Tổ công tác lập biên bản Phan Văn Thời về hành vi tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia. Trong khi Đại úy Phan Quốc Anh đang lập biên bản xử lý vi phạm, Phan Văn Thời xin được bỏ qua lỗi nhưng không được chấp nhận. Bất ngờ, Phan Văn Thời mở cốp xe máy, lấy búa đánh Đại úy Phan Quốc Anh.

Đối tượng Phan Văn Thời tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nghệ An

Bị đánh bất ngờ, Đại úy Phan Quốc Anh bỏ chạy, song Phan Văn Thời vẫn cầm búa đuổi theo nhưng không kịp. Sau đó, đối tượng cất chiếc búa vào cốp xe máy rồi rời khỏi hiện trường.

Lập tức, Tổ công tác đuổi theo khống chế, bắt giữ, di lý Phan Văn Thời về trụ sở công an.

Trước thời điểm bị khống chế, đối tượng vẫn dùng gạch và nón bảo hiểm chống trả lực lượng chức năng.

Về phần Đại úy Phan Quốc Anh, đã được Tổ công tác và người dân đưa đi cấp cứu ngay sau khi sự việc xảy ra.

Chiếc búa mà đối tượng sử dụng để chống người thi hành công vụ. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Tại cơ quan công an, Phan Văn Thời đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG