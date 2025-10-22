Khởi tố đối tượng dùng “bùa yêu, giải hạn” để lừa đảo

Lợi dụng mạng xã hội, đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua yếu tố tâm linh như “xem bói, giải hạn, làm bùa yêu…”.

Chiều 22-10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Công an xã Yên Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Nhung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phạm Thị Nhung tại cơ quan điều tra

Theo cơ quan công an, Phạm Thị Nhung lập tài khoản Facebook có tên “Nhung Đồng Xinh (Cô đồng)”. Tại đây, đối tượng thường xuyên đăng tải các bài viết, video quảng cáo về khả năng “làm bùa yêu”, “phá duyên”, “xem bói vận hạn”… kèm theo hình ảnh, lời lẽ mê tín nhằm tạo lòng tin và lôi kéo người xem. Những bài viết này nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi, bình luận và chia sẻ.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định, tài khoản “Nhung Đồng Xinh” có nhiều biểu hiện nghi vấn, thường xuyên yêu cầu người xem chuyển tiền để “làm lễ”.

Quá trình đấu tranh, cơ quan công an xác định: mỗi khi có người liên hệ “nhờ làm lễ”, Nhung hướng dẫn họ thực hiện “nghi lễ” qua mạng và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, với mức giá từ 200.000 đến 1,5 triệu đồng/lần, tùy theo mục đích “bùa yêu”, “cầu tài”, “giải hạn”, “xin lộc”…

GIA KHÁNH