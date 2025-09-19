Khởi tố đối tượng giết mổ heo bệnh bán làm thực phẩm

Lần đầu tiên tại tỉnh Nghệ An, hành vi giết mổ heo bị nhiễm bệnh để chế biến thực phẩm, bán làm thực phẩm bị xử lý hình sự.

Cơ quan chức năng kiểm tra số thịt heo cất giữ trong nhà của đối tượng Nguyễn Thị Mai. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Ngày 19-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1982, trú xóm Tiền Phong, xã Vạn An) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 5-8, Công an xã Vạn An (tỉnh Nghệ An) phối hợp với tổ liên ngành thuộc UBND xã tiến hành kiểm tra, phát hiện tại nhà ở của Nguyễn Thị Mai đang diễn ra các hành vi giết mổ heo không đúng nơi quy định, không đảm bảo quy trình giết mổ, bày bán thịt heo có dấu hiệu nghi nhiễm dịch bệnh.

Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Thị Mai

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ 2 con heo đã được giết mổ chia thành nhiều miếng thịt thành phẩm nhưng chưa qua kiểm dịch, trên thân thịt không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan có thẩm quyền, có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh. Tổng trọng lượng thịt thành phẩm thu giữ là 286kg.

Tiến hành khám xét chỗ ở, cơ quan chức năng còn thu giữ 98,5kg thịt heo thành phẩm chưa qua kiểm dịch, trên thân thịt không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan có thẩm quyền, có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh.

Làm việc tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Mai thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi giết mổ, sử dụng động vật bị nhiễm bệnh (nhiễm bệnh dịch tả heo Châu Phi), động vật bị tiêu huỷ theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm, bán làm thực phẩm.

DUY CƯỜNG