Pháp luật

An ninh - trật tự

Khởi tố đối tượng giết mổ heo bệnh bán làm thực phẩm

SGGPO

Lần đầu tiên tại tỉnh Nghệ An, hành vi giết mổ heo bị nhiễm bệnh để chế biến thực phẩm, bán làm thực phẩm bị xử lý hình sự.

kiểm tra heo bẹnh.jpg
Cơ quan chức năng kiểm tra số thịt heo cất giữ trong nhà của đối tượng Nguyễn Thị Mai. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Ngày 19-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai (sinh năm 1982, trú xóm Tiền Phong, xã Vạn An) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 5-8, Công an xã Vạn An (tỉnh Nghệ An) phối hợp với tổ liên ngành thuộc UBND xã tiến hành kiểm tra, phát hiện tại nhà ở của Nguyễn Thị Mai đang diễn ra các hành vi giết mổ heo không đúng nơi quy định, không đảm bảo quy trình giết mổ, bày bán thịt heo có dấu hiệu nghi nhiễm dịch bệnh.

làm việc với nguyên thị mai.jpg
Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Thị Mai

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ 2 con heo đã được giết mổ chia thành nhiều miếng thịt thành phẩm nhưng chưa qua kiểm dịch, trên thân thịt không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan có thẩm quyền, có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh. Tổng trọng lượng thịt thành phẩm thu giữ là 286kg.

Tiến hành khám xét chỗ ở, cơ quan chức năng còn thu giữ 98,5kg thịt heo thành phẩm chưa qua kiểm dịch, trên thân thịt không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan có thẩm quyền, có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh.

Làm việc tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Mai thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi giết mổ, sử dụng động vật bị nhiễm bệnh (nhiễm bệnh dịch tả heo Châu Phi), động vật bị tiêu huỷ theo quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm, bán làm thực phẩm.

Tin liên quan
DUY CƯỜNG

Từ khóa

giết mổ heo bệnh dịch tả heo châu Phi Công an tỉnh Nghệ An xã Vạn An Cơ quan Cảnh sát điều tra vi phạm qui định về an toàn thực phẩm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn