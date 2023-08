Khởi tố đối tượng tàng trữ 2 cá thể báo quý hiếm

Ngày 8-8, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã khởi tố Thái Văn Sơn (56 tuổi, trú xã Long Thành) về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Cuối tháng 7-2023, Công an huyện Yên Thành phát hiện Thái Văn Sơn có dấu hiệu tàng trữ, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, quý hiếm. Do đó Công an huyện Yên Thành đã báo cáo lãnh đạo công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Yên Thành đã bắt quả tang Thái Văn Sơn đang tàng trữ 2 cá thể báo quý hiếm (đã chết).

Trước đó, ngày 29-7, Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cũng đã khởi tố Trương Thị Hương (39 tuổi, trú xã Châu Phong) về tội mua bán động vật nguy cấp, quý hiếm.

Qua công tác điều tra, Công an huyện Quỳ Châu phát hiện, bắt giữ Hương cùng tang vật là 14 cá thể sóc và 1 cá thể tê tê, đều đã chết.