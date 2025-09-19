Khởi tố đối tượng vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

Chiều 19-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly (sinh năm 1996, trú tại phường Đống Đa, TP Hà Nội) về tội "Vu khống".

​​​​​Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội nhận được tố giác tội phạm của chị Bùi Quỳnh Hoa (là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2023) về việc bị một cá nhân đăng tải, loan truyền các nội dung không đúng sự thật về bản thân lên mạng xã hội.

Lê Hương Ly tại cơ quan điều tra. Ảnh: CÔNG AN HÀ NỘI

Theo đơn tố giác, những thông tin trên đã xúc phạm nhân phẩm, danh dự và gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của chị Bùi Quỳnh Hoa. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã làm rõ đối tượng đăng tải thông tin trên là Lê Hương Ly.

Bước đầu xác định, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Ly và chị Bùi Quỳnh Hoa nên đối tượng đã đăng tải nội dung vu khống chị Bùi Quỳnh Hoa lên mạng xã hội.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly về tội “Vu khống” theo điều 156, Bộ luật Hình sự.

GIA KHÁNH