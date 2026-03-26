Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo thông qua sàn tiền ảo ONUS

Cục An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, công an các tỉnh, TP Hà Nội, TPHCM, TP Cần Thơ, TP Đà Nẵng, tỉnh Đắk Lắk triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo của hệ sinh thái ONUS với quy mô đặc biệt lớn.

Thông tin trên được Bộ Công an cho biết, tối 26-3.

Theo đó, trong 2 ngày 20, 21-3, nhiều tổ công tác tại các địa phương trên đã đồng loạt triển khai khám xét, triệu tập làm việc với hơn 140 đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm liên quan đến tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Quá trình làm việc với các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử, tài sản, cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng. Đồng thời, đã ngăn chặn được việc các đối tượng tiêu hủy tài liệu, chứng cứ, tẩu tán tài sản, không để các đối tượng gây thiệt hại lớn hơn cho các bị hại.

Bị can Vương Lê Vĩnh Nhân. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Ngày 23-3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (42 tuổi, trú tại phường Tân An, TP Cần Thơ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số); Trần Quang Chiến (sinh năm 1991, trú tại phường Dương Nội, TP Hà Nội, là quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS); Ngô Thị Thảo (sinh năm 1994, trú tại phường Phú Thuận, TPHCM, là Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) và 1 số đối tượng liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG... phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Bị can Ngô Thị Thảo và Trần Quang Chiến. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Theo tài liệu điều tra, để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo các bị can khác đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.

Ngày 24-3, căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và 4 đối tượng khác cùng về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 1 đối tượng về tội "Rửa tiền" (thông tin danh tính bị can này chưa được công bố).

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với các đối tượng nêu trên.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là các dự án tự xưng là "hệ sinh thái công nghệ", "tiền ảo", "tiền mã hóa" với cam kết đầu tư thu lợi nhuận cao, hưởng lãi suất cao. Thủ đoạn của các đối tượng là lập trình tạo ra đồng tiền ảo, phát triển hệ thống "chân rết" để dẫn dắt, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các gói huy động vốn và các dự án tiền ảo, quảng bá chia tỷ lệ hoa hồng cao, theo mô hình đa cấp trái phép. Người dân cũng cảnh giác với việc tội phạm lợi dụng vụ án này để lừa đảo "rút tiền hộ", "khôi phục tài khoản".

ĐỖ TRUNG