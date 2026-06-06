Khởi tố tài xế gây tai nạn liên hoàn ở đường Nguyễn Chánh

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn ở đường Nguyễn Chánh (Hà Nội) vào tháng 3-2026 làm 1 người tử vong, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố tài xế Nguyễn Văn Sáu.

Chiều 6-6, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Vũ Khoa (trú tại Hà Nội, chồng của bà L.T.T.T. (nạn nhân trong vụ tai nạn trên) thông tin, sáng cùng ngày, ông được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố ông Nguyễn Văn Sáu và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông này.

Ông Nguyễn Văn Sáu bị khởi tố để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CÔNG AN HÀ NỘI

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 18 giờ 49 phút ngày 6-3, ông Nguyễn Văn Sáu điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Chánh (hướng đi Trần Duy Hưng) thì không làm chủ được tay lái, đâm liên hoàn vào 5 xe ô tô và 3 xe máy.

Hậu quả làm 1 số người bị thương được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, bà L.T.T.T. tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Công an phường Yên Hòa có mặt tại hiện trường, xác minh, làm rõ sự việc. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn với ông Nguyễn Văn Sáu cho kết quả 0,264 mg/l khí thở.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

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ĐỖ TRUNG