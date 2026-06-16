Pháp luật

Khởi tố thêm 3 bị can trong vụ cổ phần hóa Công ty Cà phê Gia Lai

SGGPO

Ngày 16-6, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố thêm 3 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong quá trình cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

Trong đó, Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh khám xét và bắt tạm giam bị can Đỗ Đức Thịnh, nguyên Phó Giám đốc, và Võ Xuân Nghị, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật. Cả hai từng giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

Cùng tội danh trên, bị can Mai Thị Dung, nguyên Kế toán trưởng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa công ty, cũng bị khởi tố, khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra mở rộng, trên diện tích vườn cà phê do công ty quản lý, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đã không tổ chức kiểm đếm 4.456 cây muồng và không đưa giá trị số cây này vào giá trị tài sản của công ty khi cổ phần hóa năm 2018, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 3,2 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT xác định 3 bị can trên phải chịu trách nhiệm liên đới cùng ông Võ Ngọc Hiếu, nguyên Giám đốc công ty, Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Ông Hiếu đã bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 3-2 với vai trò chủ mưu.

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HỮU PHÚC

Từ khóa

Đỗ Đức Thịnh Mai Thị Dung Võ Ngọc Hiếu Bắt tạm giam Khám xét Phó Trưởng ban Gia Lai

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