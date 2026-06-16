Hà Nội: Tạm giữ hình sự 3 bảo vệ đánh người gây thương tích

Liên quan vụ xô xát tại chung cư New Horizon (số 87 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội), chiều 16-6, Công an phường Vĩnh Tuy đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 3 bảo vệ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Liên quan tới vụ việc, cơ quan chức năng xác định có 4 người, song đối tượng Nguyễn Văn Minh hiện đang bỏ trốn. Các cá nhân đang bị tạm giữ là Vũ Anh Dũng, Đặng Trung Hiếu và Nguyễn Việt Hoàng.

Chiều cùng ngày, tại chung cư New Horizon, cơ quan công an kiểm tra nhiều khu vực, trong đó có hầm gửi xe - nơi được cho là điểm phát sinh mâu thuẫn ban đầu.

Các đối tượng bị tạm giữ. Ảnh: HUYỀN CHI

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip 1 người đàn ông bị đuổi đánh vào tối 14-6. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh T.M.H. (ở Cầu Giấy, Hà Nội) cùng vợ và 2 con đến nhà người quen tại chung cư trên. Tài xế N.M.D. lái ô tô chở gia đình anh T.M.H. và gửi xe dưới hầm chung cư.

Khi ra về, tài xế N.M.D. được báo phí gửi ô tô là 160.000 đồng, cho rằng mức phí này là cao nên anh N.M.D. không trả tiền. Sau đó, bảo vệ Vũ Anh Dũng gọi Đặng Trung Hiếu và Nguyễn Việt Hoàng xuống giải quyết. Trong quá trình đó, 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Một lúc sau, anh T.M.H. cùng vợ đi xuống hầm xe, thời điểm này, Nguyễn Văn Minh (là bảo vệ), đi xuống và tiếp tục xảy ra cãi vã với anh T.M.H. và tài xế.

Theo cơ quan chức năng, trong lúc các bên dùng điện thoại quay video, Minh dùng chân đá văng điện thoại của anh T.M.H., sau đó dùng tay đánh nhiều cái vào mặt anh này.

Các đối tượng là bảo vệ chung cư sau đó được cho là dùng hung khí đánh tài xế và anh T.M.H. Vụ việc chỉ dừng lại khi anh T.M.H. chạy ra khỏi khu chung cư, hô hoán người dân đến hỗ trợ.

Theo nạn nhân cung cấp, anh T.M.H. bị gãy bàn tay phải, còn tài xế N.M.D. bị chém rách trán. Cả 2 người có nhiều thương tích phần mềm trên cơ thể.

Nhận được tin báo, Công an phường Vĩnh Tuy vào cuộc điều tra, trích xuất camera và đưa 3 người liên quan về trụ sở làm việc. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra theo quy định.

GIA KHÁNH