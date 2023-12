Khởi tố Tổng Giám đốc HDTC Đinh Trường Chinh

Ngày 27-12, Công an TPHCM đã khởi tố bị can đối với ông Đinh Trường Chinh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ông Đinh Trường Chinh, Tổng giám đốc HDTC

Trong trưa và chiều cùng ngày, Công an TPHCM đã tống đạt các quyết định trên với bị can Chinh và khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can này. Qua đó, công an đã thu giữ nhiều tài liệu.

HDTC là tiền thân công ty Nhà nước, được cổ phần hóa năm 2016 với vốn điều lệ 2.241 tỷ đồng, là công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - gọi tắt là RESCO (sở hữu 30% vốn điều lệ).

Trước đó, tháng 10-2023, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Huỳnh Thế Năng (SN 1959, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vinafood II) và Đinh Trường Chinh về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo khoản 3 Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM cho biết, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định hai bị can trên đã có hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

