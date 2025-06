Thăm hỏi cán bộ bảo vệ ANTT bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân (bìa trái) gửi tặng 1 phần quà đến đại diện gia đình anh Trần A Đal. Ảnh: BÍCH NGỌC

Khi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, biểu dương, khen ngợi tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của anh Trần A Đal trong quá trình làm nhiệm vụ. Đồng thời, đề nghị các ngành có liên quan, cùng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện, chăm sóc tận tình để anh Đal mau chóng bình phục, sớm trở về với gia đình và trở lại công tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân cũng khẳng định, lực lượng an ninh cơ sở là tuyến đầu trong công tác giữ gìn ANTT tại địa phương. Tinh thần, trách nhiệm trong phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT của anh Trần A Đal luôn được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trân trọng và ghi nhận.

Như Báo SGGP đã thông tin, sáng 20-6, Công an thị trấn Năm Căn nhận được tin báo đối tượng Bùi Minh Lợi (SN 1995, cư trú khóm 5) có hành vi đánh đập mẹ ruột của mình tại nhà riêng. Ngay sau đó, Công an thị trấn Năm Căn cùng với lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh và giải quyết vụ việc, mời Lợi về trụ sở công an làm việc.

Tuy nhiên, Lợi không hợp tác, bất ngờ rút dao tấn công anh Trần A Đal, gây thương tích vùng ngực trái. Ngay sau đó, anh Đal được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Hiện anh Đal đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang tiến triển tốt.

Riêng đối tượng Bùi Minh Lợi đã bị lực lượng công an bắt giữ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan Cà Mau: Bắt đối tượng đâm trọng thương cán bộ bảo vệ ANTT

TẤN THÁI