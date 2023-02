Ngày 23-2, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đồng Tháp) cho biết: Đơn vị đã khởi tố vụ án “Sản xuất, mua bán hàng giả và thuốc bảo vệ thực vật”, xảy ra tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, ngày 18-2, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt quả tang xe tải biển số 66H–027.38 do Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1988, ngụ xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển và xe tải biển số 67C–131.06 do Dương Chí Bình (sinh năm 1995, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) điều khiển vận chuyển hàng giả.

Hai xe này đậu trước cửa nhà ông Nguyễn Văn Nhà (sinh năm 1968, ngụ ấp Gò Cát, xã Phú Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện trên xe có chở 1.150 chai thuốc bảo vệ thực vật giả và 1.200 gói giống cây trồng.

Tiếp tục khám xét nhà và kho chứa hàng của ông Nhà, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật giả và số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật dạng bột đã pha trộn chưa qua đóng gói.

Cũng trong ngày 18-2, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp tại Cửa hàng vật tư nông nghiệp T.T (tọa lạc khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông) do Nguyễn Văn Duy (sinh năm 1989, ngụ ấp Tân Hòa, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung) làm chủ; đồng thời thu giữ nhiều mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật, các loại nhãn mác làm giả.

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Duy và tài xế Nguyễn Văn Hải để tiếp tục điều tra, làm rõ.