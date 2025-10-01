Không để hình thành tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự

Chiều 1-10, tại xã Long Hải, Đoàn công tác của Công an TPHCM do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với công an xã Long Hải và Phước Hải về tình hình, kết quả thực hiện các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo với đoàn công tác, Công an xã Long Hải cho biết, qua 3 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, xã xảy ra 13 vụ với 11 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội; 8 vụ với 8 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế; 4 vụ với 4 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường; 21 vụ với 41 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; 5 vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết, 4 người bị thương; tổ chức 79 lượt tuần tra, xử lý lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông...

Qua đó lập 12 biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 11 triệu đồng; kiểm tra 59 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm; vận động người dân giao nộp 10 vũ khí thô sơ...

Còn theo Công an xã Phước Hải, tính từ ngày 15-12-2024 đến ngày 12-9-2025, đơn vị đã phát hiện, phối hợp, điều tra làm rõ 21/26 vụ với 46 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ hơn 80%; phát hiện, xử lý 12 vụ với 24 đối tượng tội phạm về ma túy; lập hồ sơ đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc và tự nguyện 60 trường hợp, lập hồ sơ quản lý theo Nghị định 105 của Chính phủ 39 trường hợp; phát hiện và đang củng cố hồ sơ, xử lý 2 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; khởi tố 2 vụ với 2 đối tượng phạm tội về mại dâm, xử phạt hành chính 3 đối tượng đánh bạc; tiếp nhận và giải quyết 28/34 nguồn tin liên quan tội phạm; vận động người dân giao nộp 32 vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Công tác quản lý cư trú, đồng bộ dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh đảm bảo hồ sơ, thông tin “đúng, đủ, sạch, sống”, việc tổ chức thu nhận, cấp đổi thẻ Đảng viên, làm sạch dữ liệu thuế trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, công tác PCCC và CNCH cũng thực hiện tốt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM ghi nhận, biểu dương những kết quả mà công an xã Long Hải và Phước Hải đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là qua 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới mà công an 2 xã cần tập trung thực hiện, gồm: kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, không để hình thành tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân, khơi dậy tinh thần cảnh giác và trách nhiệm tham gia giữ gìn trật tự tại cộng đồng; quan tâm xây dựng lực lượng công an xã chính quy, tinh nhuệ, trong sạch, vững mạnh, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

NGUYỄN TUYỀN