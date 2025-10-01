Phường Bến Cát (TPHCM): Phát triển đồng bộ giao thông, mở rộng không gian công cộng

Hội nghị đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như đột phá về tập trung phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, chỉnh trang, mở rộng không gian công cộng, tạo diện mạo đô thị mới, khang trang, văn minh giai đoạn 2025 - 2030”; đột phá phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Quang cảnh hội nghị

Trong thời gian qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng, triển khai thực hiện nhiều chương trình công tác trọng tâm và đạt được những kết quả nhất định.

Cụ thể, tình hình phát triển kinh tế - xã hội duy trì ổn định; thu ngân sách nhà nước đạt gần 300 tỷ đồng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát Nguyễn Trọng Ân phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát Nguyễn Trọng Ân đề nghị từ nay đến cuối năm, toàn hệ thống chính trị phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Đó là việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Cùng với đó, khẩn trương hoàn thành công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường quản lý trật tự xây dựng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.

TÂM TRANG