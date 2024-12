Không để phiền hà, ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân sau sắp xếp lại phường

Trong vòng 4 năm, quận 4 đã giảm 5 phường, chiếm 1/3 tổng số phường so với trước năm 2021. Đến nay, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính các phường, quận 4 có 10 phường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải trao quyết định chúc mừng cán bộ chủ chốt các phường mới tại quận 4 sau sắp xếp

Ngày 30-12, quận 4 (TPHCM) tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TPHCM giai đoạn 2023-2025; Nghị quyết của HĐND TPHCM đổi tên khu phố tại các phường sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn quận 4.

Dự lễ công bố có đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Nguyễn Quốc Thái, Bí thư Quận ủy quận 4.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Ngọc Hải thông tin, dù đã trải qua 4 lần sắp xếp đơn vị hành chính nhưng xét về quy mô dân số và diện tích, các phường trên địa bàn quận 4 đều không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Do đó, quận tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính để thực hiện tinh gọn bộ máy tổ chức theo Nghị quyết 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải phát biểu tại lễ công bố quyết định

Theo đồng chí Dương Ngọc Hải, sau sáp nhập, 3 phường: 8, 9 và 15 có diện tích và quy mô dân số cao hơn rất nhiều. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới sau sáp nhập và đồng thời thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM, đòi hỏi hệ thống chính trị các phường phải tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, hoạt động; chú trọng cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và không làm xáo trộn đời sống của nhân dân.

Bí thư Quận ủy quận 4 Nguyễn Quốc Thái tặng hoa chúc mừng cán bộ chủ chốt phường 8 mới

Bí thư Quận ủy quận 4 Nguyễn Quốc Thái tặng hoa chúc mừng cán bộ chủ chốt phường 8 mới

Đồng chí Dương Ngọc Hải đề nghị các phường tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính liên quan các loại giấy tờ khi thay đổi đơn vị hành chính, không để phiền hà, ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải trao quyết định chúc mừng cán bộ chủ chốt các phường mới tại quận 4 sau sắp xếp

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 4 Lý Tấn Hòa tặng hoa chúc mừng cán bộ chủ chốt phường 9 mới

Đồng chí cũng lưu ý, Ban Thường vụ Quận ủy quận 4 tập trung lãnh đạo Đảng bộ các phường 8, 9 và 15 sau sáp nhập tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lãnh đạo đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Lãnh đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Dương Ngọc Hải chúc mừng cán bộ chủ chốt các phường mới tại quận 4 sau sắp xếp

Năm 2021, quận 4 đã thực hiện Nghị quyết 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo đó sáp nhập phường 5 vào phường 2 và sáp nhập phường 12 vào phường 13. Giai đoạn 2023-2025, quận 4 thực hiện sắp xếp giảm 3 phường: nhập phường 6 vào phường 9; phường 10 vào phường 8; phường 14 vào phường 15. Như vậy chỉ trong vòng 4 năm, quận 4 đã giảm 5 phường, chiếm 1/3 tổng số phường so với trước năm 2021. Đến nay, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính các phường, quận 4 có 10 phường.

THÁI PHƯƠNG