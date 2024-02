Không để xảy ra tình trạng nghỉ tết kéo dài, lơ là công việc

Ngày 16-2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW (ngày 23-11-2023) của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy các cấp trong thời gian tới.

Tại cuộc họp, Ban Bí thư đánh giá cao, hoan nghênh các cơ quan, tổ chức, cấp ủy, chính quyền các cấp đã nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, xây dựng; tập trung chăm sóc tốt vụ lúa đông xuân 2024, chủ động phòng ngừa dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tiếp tục hỗ trợ một số ngành, lĩnh vực quan trọng bị tác động trực tiếp của thị trường thế giới.

Triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, đánh bạc và các tệ nạn xã hội khác trong dịp lễ hội mùa xuân; thực hiện tốt chế độ, chính sách an sinh xã hội; chú trọng chăm lo đời sống một bộ phận công nhân mất việc làm gặp khó khăn, cũng như rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, mâu thuẫn về quyền lợi của công nhân, người lao động.

TRẦN BÌNH