Không khí lạnh về tới biên giới, Hà Nội vẫn nóng

Cập nhật đến chiều 20-10, không khí lạnh vẫn chưa về tới Hà Nội, nền nhiệt vẫn mức 29-30 o C gây cảm giác oi, nóng bức, do áp suất của các luồng không khí đối cực.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, sau khi gặp khối không khí lạnh mạnh từ phía Bắc di chuyển xuống vịnh Bắc bộ, từ trưa 20-10, bão số 5 đã nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến chiều 20-10, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc vịnh Bắc bộ, với sức gió còn cấp 7. Dự báo từ nay đến ngày 21-10, áp thấp nhiệt đới sẽ đổi hướng, di chuyển khoảng 10 km/giờ về Nam Tây Nam và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp ở phía Nam vịnh Bắc bộ.

Cập nhật đến chiều 20-10, không khí lạnh vẫn chưa về tới Hà Nội, do áp suất của các luồng không khí đối cực nên nền nhiệt tại Hà Nội có nóng bức hơn theo quy luật. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cho biết, không khí lạnh đã về tới vùng núi phía Bắc, một số nơi trời trở mát, có mưa nhỏ.

Dự báo đêm 20-10 đến ngày 21-10, Hà Nội có thể trở lạnh sau khi nằm trong tâm khối khí lạnh di chuyển xuống Bắc Trung bộ. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật, nền nhiệt thấp nhất tại vùng núi phía Bắc đợt này có thể xuống mức 14oC (thấp hơn 1oC so với nhận định trước đó); các khu vực khác phổ biến 16-22oC.

Ngày 21 và 22-10, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ đêm 22 đến ngày 24-10 có thể mưa vừa, mưa to.