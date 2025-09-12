Khu triển lãm "Khát vọng bầu trời" hút khách tham quan

Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025) được kéo dài đến ngày 15-9. Trong đó, phân khu triển lãm thành tựu của ngành Xây dựng tiếp tục thu hút đông đảo khách tham quan.

Tại không gian trưng bày có chủ đề “Kiến tạo - Kết nối - Vươn mình”, nhiều khách tham quan rất hứng thú với các mô hình, sa bàn, hình ảnh - thiết kế 3D công nghệ cao cùng với các màn hình tương tác sống động. Những ứng dụng công nghệ mới giúp người xem cảm nhận được về tầm vóc, vị thế và vai trò chiến lược của ngành Xây dựng trong công cuộc phát triển đất nước.

Trong đó, điểm nhấn ấn tượng là biểu tượng cầu treo như: Rạch Miễu, Mỹ Thuận, Bãi Cháy, Nhật Tân…; khu trưng bày thành tựu về công nghệ xây dựng, với mô hình thông tin công trình (BIM), hệ thống giao thông thông minh (ITS), nền tảng số như GIS, IoT, AI đã được áp dụng rộng rãi, giúp nâng cao chất lượng, rút ngắn tiến độ và tối ưu chi phí.

Khách tham quan mô hình đường sắt đô thị

Đặc biệt, phân khu triển lãm chủ đề “Khát vọng bầu trời” được coi là điểm nhấn của cả triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, bởi quy mô hoành tráng, nội dung và sản phẩm trưng bày hấp dẫn, mang biểu tượng, ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội sâu sắc.

Phân khu triển lãm chủ đề “Khát vọng bầu trời” là điểm nhấn nổi bật

Khách tham quan xếp hàng chờ trải nghiệm tại phân khu triển lãm Khát vọng bầu trời

Khách tham quan hào hứng trải nghiệm tại phân khu triển lãm Khát vọng bầu trời

Khu vực trưng bày 4 mô hình tàu bay thực tế đại diện cho từng giai đoạn hình thành phát triển của ngành Hàng không Việt Nam luôn có rất đông khách tham quan đến chụp ảnh, check-in. Nhiều người xúc động khi tận mắt nhìn chiếc máy bay IL-14 từng được sử dụng làm chuyên cơ phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiếc máy bay IL-14 từng được sử dụng làm chuyên cơ phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhiều bạn trẻ hào hứng trải nghiệm buồng lái giả định, mô hình mô phỏng đài kiểm soát không lưu, công nghệ trải nghiệm máy quét 3D Avatar Booth, cho phép người tham gia thay đổi trang phục, lựa chọn bối cảnh và in ảnh lưu niệm tại chỗ; các robot lễ tân (nhân lực AI) có hình thể vật lý hỗ trợ hội thoại trực tiếp bằng nhiều thứ tiếng.

BÍCH QUYÊN