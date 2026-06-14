Xã Long Hải phát động "tố giác tội phạm ma túy", đi bộ gây học bổng

Tham dự chương trình có gần 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã

Hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm phòng, chống ma túy năm 2026; đồng thời thể hiện quyết tâm của địa phương trong xây dựng xã Long Hải không ma túy vào năm 2030, theo Nghị quyết số 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

Sự kiện hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và vận động nguồn lực trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hải, nhấn mạnh vai trò nòng cốt của người dân và gia đình trong phòng, chống ma túy.

Qua đó, kêu gọi người dân tích cực phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; tăng cường quản lý, giáo dục con em; các ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.

Ra quân tuyên truyền toàn dân tham gia tố giác tội phạm ma túy

Thông qua chương trình đi bộ đồng hành với gần 1.000 người tham gia, ban tổ chức đã tiếp nhận gần 75 triệu đồng do các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm ủng hộ.

Số tiền này dành trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã trước thềm năm học 2026-2027.

THÀNH HUY