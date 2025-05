Khuyến khích người dân tham gia BHXH, BHYT

BHXH TP Thủ Đức (TPHCM) tư vấn, hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Đa dạng hình thức truyền thông

Cuối tuần qua, BHXH TPHCM và BHXH các quận, huyện trên địa bàn thành phố đồng loạt triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn chính sách BHXH, BHYT cho người dân. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân được BHXH TPHCM triển khai từ đầu tháng 5. Thông qua hoạt động, cán bộ, viên chức, cộng tác viên của BHXH TPHCM tuyên truyền đến người dân các tuyến hẻm, khu phố về chính sách nhân văn của BHXH, BHYT, đặc biệt là Luật BHXH 2024 có hiệu lực từ ngày 1-7-2025.

Là người lao động tự do, trước đây bà Nguyễn Thị Mỹ (53 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) không tham gia BHXH vì suy nghĩ bản thân làm việc tự do không cần tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, khi được nghe tư vấn từ viên chức BHXH, hiểu rõ những lợi ích, ý nghĩa chính sách BHXH, bà đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện. “Trước đây tôi nghĩ mình làm nghề tự do thì không cần tham gia BHXH, nhưng khi được tư vấn tôi hiểu rõ tham gia BHXH tự nguyện thì sau này sẽ có lương hưu, thẻ BHYT để đảm bảo cho bản thân, giảm bớt gánh nặng con cái. Vì vậy, tôi quyết định tham gia BHXH tự nguyện để tự lo cho mình”, bà Nguyễn Thị Mỹ kể.

Cũng như bà Mỹ, nhiều người lao động tự do tại huyện Hóc Môn đã quyết định tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình sau khi được tư vấn các chính sách an sinh. Lãnh đạo BHXH huyện Hóc Môn cho biết, cuối tuần qua, đơn vị phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT thu hút hàng trăm người tham gia. Theo kế hoạch, từ ngày 11 đến 31-5, BHXH huyện Hóc Môn sẽ phối hợp tổ chức 65 hội nghị, mỗi ngày 2 buổi đi phát tờ rơi, mỗi buổi 2 đến 4 tổ tuyên truyền với mục tiêu phát triển 1.800 người tham gia BHXH tự nguyện; 20.000 người tham gia BHYT hộ gia đình trên địa bàn. Trong khi đó, lãnh đạo BHXH quận 12 cho biết, đợt này, BHXH quận 12 phối hợp Liên đoàn Lao động quận tổ chức gian hàng tư vấn, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại lễ khai mạc tháng công nhân lần thứ 17-2025. Qua hoạt động này, viên chức BHXH quận tập trung hỗ trợ các chính sách liên quan đến BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân, người lao động.

Lan tỏa mạnh mẽ chính sách an sinh

Theo BHXH TPHCM, từ đầu tháng 5, đơn vị đã ban hành kế hoạch truyền thông cụ thể, chi tiết, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng phòng ban, quận, huyện và TP Thủ Đức. Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thông qua các hội nghị, đối thoại, tọa đàm; các kênh báo chí truyền thông, mạng xã hội, tờ rơi… Đặc biệt, BHXH TPHCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa sức lan tỏa của các nền tảng số để xây dựng các video ngắn, infographic… đăng tải trên Fanpage, Youtube, Zalo của BHXH TPHCM và các đơn vị phối hợp. Qua đó, giúp lan tỏa mạnh mẽ chính sách BHXH, BHYT trên nền tảng số, đến với người dân, người lao động, đặc biệt là giới trẻ.

Cùng với đó, BHXH TPHCM đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội như Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Liên đoàn Lao động TPHCM… tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn, đối thoại chính sách tại khu dân cư, khu công nghiệp, chợ truyền thống… nhằm đưa thông tin chính sách BHXH, BHYT đến tận tay người dân, người lao động. Trong chuỗi các hoạt động, cán bộ, viên chức BHXH TPHCM tuyên truyền sâu đậm những ý nghĩa thiết thực của chính sách BHXH, BHYT, vận động, hướng dẫn người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Với chủ đề xuyên suốt “Bảo hiểm xã hội - An tâm cho mọi gia đình”, các thông điệp truyền thông năm nay nhấn mạnh vai trò trụ cột an sinh của BHXH, BHYT; khẳng định sự đồng hành thiết thực của chính sách an sinh trong đời sống người dân, đặc biệt là người lao động tự do. Chuỗi hoạt động tuyên truyền tập trung giới thiệu những nội dung mới của Luật BHXH năm 2024 nhất là về quyền, lợi ích, trách nhiệm của người tham gia, của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; quy định xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH; sự cần thiết, ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chế độ BHXH, trong đó có mục tiêu, ý nghĩa của chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, tuyên truyền sâu đậm vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện; ý nghĩa, giá trị của việc hưởng lương hưu hàng tháng và được nhận thẻ BHYT miễn phí suốt thời gian hưởng lương hưu; những thiệt thòi khi người lao động lựa chọn nhận BHXH một lần, rời khỏi mạng lưới an sinh xã hội. Cùng với đó, lan tỏa những kết quả tích cực trong thực hiện chính sách BHXH khi cấp ủy, chính quyền vào cuộc mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; trách nhiệm, ý nghĩa, kết quả việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương đối với người tham gia BHXH tự nguyện. BHXH TPHCM cũng tuyên truyền cảnh báo, răn đe đối với các hành vi vi phạm, lạm dụng nhằm trục lợi quỹ BHXH; thủ đoạn giả danh, giả mạo nhằm lừa đảo người tham gia BHXH; tuyên truyền, vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tặng sổ BHXH cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Mục tiêu lớn nhất của Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân là nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, khuyến khích người dân tự nguyện tham gia BHXH để có lương hưu, có thẻ BHYT khi về già, không phải phụ thuộc con cháu, không lo chi phí khám chữa bệnh lúc tuổi cao sức yếu. Theo lãnh đạo BHXH TPHCM, hiện nay còn một bộ phận người dân, đặc biệt là lao động tự do, phi chính thức chưa hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia BHXH tự nguyện. Một bộ phận còn e ngại mức đóng, thời gian tham gia, chưa thấy được lợi ích lâu dài. Vì vậy, công tác truyền thông được xem là “chìa khóa” để mở cánh cửa an sinh xã hội bền vững. Thông qua các hoạt động của Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, BHXH TPHCM muốn giúp người dân hiểu đúng, đủ và tin tưởng vào chính sách; tháo gỡ các rào cản tâm lý, tạo động lực để người dân chủ động tham gia.

Thời gian tới, BHXH TPHCM triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền đồng bộ, tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật, giảm dần mức đóng, tăng mức hỗ trợ của Nhà nước cho người tham gia; đơn giản hóa thủ tục, đa dạng hóa phương thức đóng; tăng cường phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; phát triển đội ngũ cộng tác viên, đại lý thu tận cơ sở… Ngoài ra, công tác tuyên truyền cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, khai thác sâu yếu tố cảm xúc và truyền cảm hứng thông qua các câu chuyện thật, người thật, việc thật; sử dụng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu; phát huy vai trò của các nhân vật có sức ảnh hưởng trong cộng đồng; kết hợp truyền thông đa nền tảng, đa phương tiện.

HƯNG VƯỢNG