Xã hội

Quảng Ngãi: Một người bị nước cuốn mất tích

SGGPO

Sáng 16-8, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1 – Phòng PC07, Công an tỉnh Quảng Ngãi, đang triển khai tìm kiếm nạn nhân bị nước cuốn khi đi qua sông.

Vào chiều 15-8, ông Đ.H (sinh năm 1944, trú tại Làng Rin, xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi) mất tích sau khi đi qua sông Xà Lò.

cứu hộ.jpg
Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1 – Phòng PC07 tìm kiếm người mất tích trong đêm 15-8

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1 – Phòng PC07 đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường tại sông Xà Lò để tiến hành công tác tìm kiếm nạn nhân bị nước cuốn.

tìm kiếm sáng 16-8
Tiếp tục tăng cường nhân lực, phương tiện tìm kiếm vào sáng 16-8

Đến sáng 16-8, lực lượng tiếp tục tăng cường nhân lực, phương tiện chuyên dụng như xuồng hơi, áo phao, máy dò tìm,… phối hợp cùng lực lượng tại địa phương để mở rộng phạm vi tìm kiếm, đặc biệt tại các khu vực nguy hiểm và vùng hạ lưu.

Hiện công tác cứu hộ đang diễn ra liên tục.

NGUYỄN TRANG

Từ khóa

quảng ngãi đuối nước mất tích nước cuốn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn