Quảng Ngãi: Một người bị nước cuốn mất tích

Sáng 16-8, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1 – Phòng PC07, Công an tỉnh Quảng Ngãi, đang triển khai tìm kiếm nạn nhân bị nước cuốn khi đi qua sông.

Vào chiều 15-8, ông Đ.H (sinh năm 1944, trú tại Làng Rin, xã Sơn Thủy, tỉnh Quảng Ngãi) mất tích sau khi đi qua sông Xà Lò.

Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1 – Phòng PC07 tìm kiếm người mất tích trong đêm 15-8

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1 – Phòng PC07 đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường tại sông Xà Lò để tiến hành công tác tìm kiếm nạn nhân bị nước cuốn.

Tiếp tục tăng cường nhân lực, phương tiện tìm kiếm vào sáng 16-8

Đến sáng 16-8, lực lượng tiếp tục tăng cường nhân lực, phương tiện chuyên dụng như xuồng hơi, áo phao, máy dò tìm,… phối hợp cùng lực lượng tại địa phương để mở rộng phạm vi tìm kiếm, đặc biệt tại các khu vực nguy hiểm và vùng hạ lưu.

Hiện công tác cứu hộ đang diễn ra liên tục.

NGUYỄN TRANG