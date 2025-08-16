Xã hội

Để bò đi lạc vào đường hầm sông Sài Gòn, chủ bị xử phạt

Ngày 16-8, Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) đã xử phạt ông V.Đ.T (ngụ phường Dĩ An, TPHCM) do để con bò đi vào hầm sông Sài Gòn gây mất an toàn giao thông.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 15-8, qua hệ thống camera giám sát giao thông, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn phát hiện tại giao lộ Mai Chí Thọ - Tố Hữu (phường An Khánh, TPHCM) có một đàn bò không có người trông coi. Ngay sau đó, Trung tâm đã điều lực lượng cứu hộ đến ngăn chặn, đồng thời báo Công an phường An Khánh hỗ trợ xử lý.

img-20250815-161605-5739-2679.jpg.jpg
Con bò chạy vào hầm sông Sài Gòn, trưa 15-8. Ảnh: Người dân cung cấp

Đến khoảng 13 giờ 40 phút, đàn bò này đi qua giao lộ Mai Chí Thọ - Tố Hữu, trong đó bất ngờ có một con tách đàn chạy thẳng vào bên trong đường hầm sông Sài Gòn hướng lưu thông từ phường An Khánh qua phường Bến Thành.

z6913025682637_f6da9bc75a7d35ce23085ac2862aeada.jpg
CSGT làm việc với ông V.Đ.T. Ảnh: CSGT

Đội CSGT Bến Thành đã nhanh chóng phối hợp lực lượng bảo vệ của Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn thực hiện điều tiết giao thông để đưa bò ra ngoài, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện lưu thông qua hầm.

Qua xác minh, Đội CSGT Bến Thành phối hợp Công an phường An Khánh mời chủ đàn bò là ông V.Đ.T (ngụ tại phường Dĩ An, TPHCM) đến làm việc. Tại trụ sở cơ quan Công an, ông T. trình bày do sơ suất trong khi đi ăn cơm trưa đã bị lạc mất một con bò trắng nặng khoảng 100 kg đi vào hầm sông Sài Gòn.

z6913025064044_4b22d1ee47589b451cb2974cdfd1245a.jpg
Con bò chạy trong đường hầm sông Sài Gòn, trưa 15-8. Ảnh: Người dân cung cấp

Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản xử lý ông T. về hành vi “Để vật nuôi đi trên đường bộ không đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông”. Đồng thời, đề nghị ông T. cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông khi chăn dắt vật nuôi. Với lỗi này, ông T. bị phạt từ 150.000 - 250.000 đồng.

Phòng CSGT, Công an TPHCM khuyến cáo

Người dân khi chăn dắt vật nuôi phải theo dõi cẩn thận, không để vật nuôi chạy ra đường giao thông mất kiểm soát, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.

Khi người dân có thông tin, hình ảnh về vụ việc vi phạm, tai nạn, ùn ứ giao thông hoặc cần phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông trên địa bàn TPHCM cũng có thể liên hệ:

  • Số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693 187.521
  • Số điện thoại đường dây nóng (hotline): 0326 08.08.08
  • Địa chỉ hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn
  • Trang Zalo official account: “Phòng Cảnh sát giao thông TP. Hồ Chí Minh”.
THU HOÀI

