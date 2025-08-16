Nhiều hoạt động về nguồn được tổ chức trang trọng tại Tân Trào

Ngày 16-8, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, nhiều hoạt động tri ân, ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam được tổ chức tại xã Tân Trào (Tuyên Quang).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng tại Tuyên Quang. Ảnh: LÂM HIỂN

Dự các hoạt động tại Tân Trào có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương và đại diện nhân dân xã Tân Trào.

Phát biểu tại buổi lễ được tổ chức tại Bảo tàng ATK, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Tuyên Quang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử, có vị trí chiến lược quan trọng của Tổ quốc. Nơi đây in đậm dấu ấn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương trong kháng chiến. “80 năm trước, nơi đây đã diễn ra Quốc dân Đại hội, sự kiện trọng đại mở ra trang sử mới của dân tộc, đặt nền móng cho sự ra đời của Quốc hội Việt Nam”, Chủ tịch Quốc hội xúc động hồi tưởng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Lễ khánh thành công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Tuyên Quang. Ảnh: LÂM HIỂN

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; các gia đình có công với nước, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Khẳng định những thành tựu quan trọng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận, tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang trước đây đã có những bước phát triển đáng mừng: thu ngân sách tăng và vượt kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm, tăng nhanh đầu tư hạ tầng, xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả tích cực, đường làng, ngõ xóm, nhà cửa khang trang, sạch đẹp; du lịch và sản xuất nông nghiệp khởi sắc. Sau khi sáp nhập, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện kịp thời, đầy đủ với chủ trương, hướng dẫn của Trung ương...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng tại Tuyên Quang. Ảnh: LÂM HIỂN

“Tiếp nối truyền thống cách mạng, phát huy thành quả đã đạt được, Tuyên Quang cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện mục tiêu tăng trưởng; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh, bền vững, phát triển du lịch gắn với thiên nhiên, lịch sử văn hóa; gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn quan tâm tới đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, cùng Tuyên Quang tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Trước mắt, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, góp phần tích cực vào Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Tuyên Quang. Ảnh: LÂM HIỂN

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nêu rõ: “Các hoạt động về nguồn năm nay không chỉ là tri ân các bậc tiền bối mà còn là dịp để nhắc nhở thế hệ hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ thấm nhuần sâu sắc hơn ý nghĩa về những thành tựu của đất nước có được, cùng nhau quyết tâm thực hiện ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là: dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Trước đó, đoàn công tác đã dự, cắt băng khánh thành Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, dâng hương tại lán Nà Nưa; tưởng niệm tại Tượng đài Bác Hồ và đình Tân Trào. Các đại biểu cũng đã theo dõi phóng sự, nghe những lời tâm tình sâu sắc của các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng ghi vào sổ lưu niệm tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Dự lễ cắt băng khánh thành Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng ghi vào sổ lưu niệm:

“Đúng ngày này cách đây 80 năm, Quốc dân Đại hội đã họp ở Tân Trào, ban hành nhiều quyết sách quan trọng, dẫn đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở đầu kỷ nguyên độc lập - tự do, nhân dân làm chủ đất nước.

Trong không khí thiêng liêng, xúc động của những ngày tháng Tám lịch sử, đoàn đại biểu về nguồn của Quốc hội Việt Nam thành kính dâng nén hương thơm, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, tấm gương đạo đức mạng sáng ngời, một đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Các thế hệ đại biểu Quốc hội nguyện vững mãi niềm tin theo Đảng, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Tôn Đức Thắng, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, xây dựng Quốc hội Việt Nam phát triển toàn diện, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân, góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đề nghị tỉnh Tuyên Quang chăm lo, làm tốt công tác bảo tồn, quản lý Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Khu Di tích Ban thường trực Quốc hội và quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, để nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước cho các thế hệ trẻ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dâng hương tại phiến đá thề, đình Tân Trào. Ảnh: LÂM HIỂN

ANH PHƯƠNG