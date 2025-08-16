Sập cầu ở Đồng Nai

Trưa 16-8, ông Nguyễn Anh Tài, Chủ tịch UBND phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, UBND phường đã báo cáo và đang xin ý kiến chỉ đạo từ các sở, ban ngành liên quan khẩn trương khắc phục sự cố sập cầu xảy ra trên địa bàn phường.

Hiện trường cầu sập do mưa lớn kéo dài

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 15-8, một sự cố nghiêm trọng xảy ra tại khu phố Minh Thành 5, phường Chơn Thành, khi mưa lớn kéo dài khiến mực nước dâng cao, làm sập hai bên mố cầu số 1 nằm trên đường số 40 – tuyến giao thông huyết mạch nối phường Chơn Thành với phường Minh Hưng.

Với mặt cầu rộng 4m, dài 6m, cây cầu hiện đã bị hư hỏng nặng, hoàn toàn không thể lưu thông. Nếu thời tiết tiếp tục diễn biến bất lợi, toàn bộ cây cầu có nguy cơ bị cuốn trôi, gây gián đoạn giao thông nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân khu vực.

Lực lượng chức năng giăng dây, rào chắn cảnh báo người dân

Trước tình hình trên, UBND phường Chơn Thành đã khẩn cấp điều động lực lượng công an và quân sự lập rào chắn, chốt kiểm soát tại hai đầu cầu, cấm người dân và phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh và Sở Xây dựng sớm khảo sát hiện trạng, triển khai phương án khắc phục khẩn cấp.

BÙI LIÊM