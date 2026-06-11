Khuyến khích trở thành “đại sứ xanh”

Từ ngày 11-6 đến 1-7, hệ thống các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, FineLife, Co.op Smile, Cheers… trên cả nước đồng loạt triển khai chương trình “Gia đình Việt - Đại sứ xanh”.

Theo đó, trong 21 ngày diễn ra chương trình, hàng ngàn sản phẩm xanh và nhu yếu phẩm thiết yếu được áp dụng nhiều hình thức ưu đãi. Các nhóm hàng được ưu tiên gồm rau củ quả an toàn, nông sản sạch, sản phẩm OCOP, thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, sản phẩm có bao bì thân thiện môi trường, hóa mỹ phẩm có nguồn gốc thiên nhiên cùng nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày.

Người tiêu dùng có thể nhận phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng khi mua các sản phẩm thuộc chương trình với hóa đơn từ 500.000 đồng. Bên cạnh đó là các hoạt động như “Refill xanh” với quà tặng rau củ quả, chương trình nhân ba điểm thưởng khi mua các sản phẩm trọng tâm trong chương trình “Tiệc nhà sẵn sàng đón mùa World Cup”.

Đáng chú ý, ngoài hoạt động giảm giá, Saigon Co.op còn triển khai nhiều chương trình khuyến khích hành vi tiêu dùng xanh. Khách hàng tham gia “Let’s Green - 21 ngày sắm xanh” được tặng túi môi trường; khách hàng có hóa đơn tích lũy từ 2,2 triệu đồng được tặng túi môi trường và phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng. Hệ thống cũng cộng thêm điểm thưởng cho khách hàng sử dụng túi môi trường khi mua sắm.

Ngoài khuyến mãi, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động tương tác cộng đồng như “Lan tỏa hạnh phúc tuổi 30”, “Buffet chay” và các trải nghiệm tiêu dùng xanh. Theo Saigon Co.op, mục tiêu của chương trình không chỉ kích cầu mua sắm mà còn góp phần lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường, khuyến khích mỗi người tiêu dùng trở thành một “đại sứ xanh” thông qua những lựa chọn hàng ngày.

ÁNH TUYẾT