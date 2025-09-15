SATRA tung ưu đãi “khủng” mừng sinh nhật tuổi 30

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) triển khai chương trình khuyến mãi quy mô lớn trên toàn hệ thống gồm 4 siêu thị Satramart và gần 180 cửa hàng tiện lợi Satrafoods

Hệ thống siêu thị Satramart và cửa hàng tiện lợi Satrafoods triển khai nhiều chương trình giảm giá sâu mừng sinh nhật - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chương trình diễn ra từ ngày 1-9 đến 31-10-2025, mang đến hàng ngàn ưu đãi cho các mặt hàng thiết yếu, trong đó nhóm hàng tươi sống được giảm giá mạnh trong khuôn khổ chương trình “Combo bữa cơm Việt”.

Mâm cơm trọn vị, niềm vui trọn vẹn

Chiều tan tầm tại cửa hàng Satrafoods nằm trên đường Phan Đăng Lưu (phường Cầu Kiệu) chị Nguyễn Thị Thu Lan (35 tuổi, nhân viên văn phòng) tranh thủ chọn vội bó rau, vài lạng thịt heo cho bữa cơm tối.

“Mua sắm giờ sợ nhất là vấn đề an toàn thực phẩm. Mình thấy ở siêu thị phần lớn sản phẩm có chứng nhận an toàn, sản phẩm tick xanh trách nhiệm, nguồn gốc rõ ràng nên cảm thấy an toàn hơn cho gia đình”, chị Lan chia sẻ.

Trong khi đó, gian hàng “Combo bữa cơm Việt” tại Satrafoods cũng thu hút nhiều khách hàng dừng chân. Chị Mai Trinh (30 tuổi, cư ngụ tại phường Bình Thạnh) dừng lại khá lâu, chọn gói thực phẩm đã được sắp xếp sẵn như gà, cá chiên, thịt kho…

“Đi làm về đã quá mệt, nghĩ xem hôm nay ăn gì càng mệt hơn, có combo thế này thì tiện lắm, đủ thịt cá, rau, quả, giá lại còn ưu đãi nhiều so với mua lẻ mà đỡ mất công”, chị Trinh nói.

Cũng chọn cho mình một bữa ăn trọn gói, chị Minh Anh nhanh tay lấy combo thịt kho - rau luộc - dưa hấu với giá 170.850 đồng. Điều khiến chị hài lòng nhất là mua theo combo vừa tiện lợi, tiết kiệm thời gian, vừa góp phần giảm lượng bao bì nhựa so với mua lẻ từng món.

Siêu thị giới thiệu các combo món Việt như thịt kho, cá kho, cá chiên kèm rau củ quả với mức giá ưu đãi, mang đến cho khách hàng những bữa ăn trọn vị, tiện lợi - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Gắn kết bữa cơm Việt, lan tỏa tiêu dùng xanh

Theo đại diện SATRA, từ nay đến ngày 31-10-2025, toàn bộ hệ thống gồm 4 siêu thị Satramart và gần 180 cửa hàng tiện lợi Satrafoods sẽ đồng loạt triển khai chương trình giảm giá sâu cho nhiều mặt hàng thiết yếu, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập.

Điểm nhấn của chương trình là bộ sản phẩm “Combo bữa cơm Việt”, gợi ý những bữa ăn quen thuộc, trọn vẹn dinh dưỡng và tiết kiệm cho người tiêu dùng.

Các combo được thiết kế từ nguyên liệu tươi ngon, có nguồn gốc rõ ràng, với mức giá từ 130.750 đồng đến 273.050 đồng. Mỗi set bao gồm thịt, cá, rau củ, trái cây, trứng, sữa… cùng cách kết hợp sẵn, giúp các gia đình dễ dàng chuẩn bị bữa cơm hàng ngày.

“Chẳng hạn, combo gà kho đậm đà - canh ngọt bắp cải xào có giá 130.750 đồng; combo cá chiên - canh bí cải thìa xào giá 230.200 đồng; hay combo cá kho - canh cải thịt xay giá 273.050 đồng”, đại diện SATRA cho hay.

Song song với đó, SATRA giới thiệu các combo gia vị, hàng thiết yếu và chăm sóc nhà cửa, có mức giá từ 225.800 đồng đến 478.600 đồng. Đây là nhóm sản phẩm phục vụ nhu cầu dài ngày, bao gồm gạo ST25, dầu ăn, nước mắm, mì gói, bột ngọt, đường, nước giặt, nước rửa chén… được chọn lọc từ các thương hiệu uy tín. Nhờ cách thiết kế trọn gói, người tiêu dùng có thể mua sắm nhanh gọn, tiết kiệm chi phí và hạn chế lãng phí bao bì.

Theo đại diện SATRA, hoạt động này không chỉ tri ân khách hàng đã gắn bó trong suốt ba thập kỷ qua, mà còn góp phần khuyến khích tiêu dùng xanh và an toàn. Các mặt hàng trong chương trình được ưu tiên lựa chọn từ doanh nghiệp đạt chứng nhận OCOP hoặc danh hiệu Doanh nghiệp xanh TPHCM, qua đó nâng cao niềm tin về chất lượng và nguồn gốc.

Với hơn 100 cửa hàng Satrafoods phủ rộng khắp TPHCM cùng hệ thống Satramart tại nhiều quận, huyện, chương trình kỳ vọng sẽ giữ gìn thói quen nấu nướng, gắn kết gia đình Việt bên mâm cơm ấm cúng, đồng thời thúc đẩy xu hướng tiêu dùng bền vững - nơi mỗi lựa chọn mua sắm hàng ngày đều góp phần tạo ra sự thay đổi tích cực cho môi trường và cộng đồng.

NHẬT XUÂN