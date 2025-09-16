Kiểm tra “sức khỏe” định kỳ cho cây xanh để phòng ngừa rủi ro

Tại hội thảo, ông Samuel Ma, Hiệp hội cây xanh quốc tế ISA nhìn nhận, hiện nay, tác động của mưa gió, ngập nước, cải tạo vỉa hè… đã và đang ảnh hưởng đến sự phát triển của cây xanh. Điều này tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ, gây ra những thiệt hại đáng tiếc. Do vậy, nhân lực trong lĩnh vực cây xanh cần phải được tập huấn và cập nhật kiến thức liên tục để hiểu về “sức khỏe” của cây. Từ đó chủ động phương án, giải pháp chăm sóc, xử lý cây xanh hợp lý.

Việc hài hòa lợi ích giữa phát triển hạ tầng và đảm bảo an toàn cây xanh là một đòi hỏi cao, yêu cầu các đơn vị chăm sóc, duy tu cây xanh phải có kế hoạch chăm sóc kỹ càng. Không những thế, các đơn vị phải có đề án bảo vệ cây xanh dài hơi, có chuyên gia tư vấn để đạt kết quả tốt. Việc lựa chọn cây xanh phù hợp với mục đích, địa điểm, khí hậu, đất đai... cũng là lựa chọn quan trọng.

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh:MINH HẢI

Đại diện công ty TNHH MTV Công viên cây xanh đô thị TPHCM chia sẻ, công ty cũng thường xuyên rà soát, kiểm tra các loại cây để nắm bắt hiện trạng cây, khi cây không đáp ứng yêu cầu sẽ tiến hành cắt tỉa, đốn hạ và thay thế dần. Hiện nay, cây xanh ở đường phố TPHCM cao khoảng 30-40m, công nhân chăm sóc, duy tu cây xanh rất khó khăn trong việc cắt tỉa cành nhánh. Công ty cũng nhận thấy rủi ro lớn nhất ở cây xanh đô thị là hệ thống rễ chịu tác động của các công trình, cả tác động khách quan và chủ quan. Nhiều cây nhìn rất bình thường, khoan thăm dò không phát hiện được gì nhưng khi cây bị bật gốc do tác động của mưa gió thì phát hiện bộ rễ bị xâm hại nghiêm trọng, có khi đầu rễ bị băm, chặt từ vài năm trước trong quá trình cải tạo vỉa hè, giao thông.

Cắt tỉa cây xanh trên đường Trần Não, phường An Khánh, TPHCM. Ảnh: MINH HẢI

Theo thống kê của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh đô thị TPHCM, từ đầu năm đến ngày 10-8-2025, trên địa bàn công ty được giao chăm sóc, duy tu cây xanh có 222 nhánh gãy; 202 cây ngã làm bị thương 2 người; hư hỏng 6 xe hơi và 8 xe máy các loại. Các sự cố cây xanh hầu hết do ảnh hưởng của thời tiết xấu, trời mưa lớn kèm giông lốc làm cây ngã và nhánh gãy.

MINH HẢI