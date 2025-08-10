Kinh doanh ẩm thực ở Đức

Trong gần 200.000 người gốc Việt đang sinh sống tại Đức, một bộ phận đáng kể hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực. Nếu như trước đây, khi ẩm thực Việt chưa được biết đến rộng rãi trên thế giới, nhiều người phải mở nhà hàng món Hoa để dễ tiếp cận khách, thì nay bức tranh kinh doanh ẩm thực Việt đã trở nên phong phú, đa sắc màu.

Nhà hàng The Wild Duck của Nguyễn Việt Anh nhận sao Michelin năm 2025. Ảnh: NAM VINH

Thế hệ trẻ gốc Việt - những người sang Đức từ thuở thiếu niên hoặc sinh ra và lớn lên tại đây - không chỉ nối nghiệp cha mẹ trong ngành ăn uống, mà còn mạnh dạn khởi nghiệp theo những hướng hoàn toàn mới. Họ linh hoạt, sáng tạo, không đi theo lối mòn. Từ nhà hàng món Việt, món Thái, món Nhật, đồ ăn nhanh, món chay… tất cả đều được đầu tư bài bản: từ thiết kế nội thất, hệ thống phần mềm quản lý, kế toán đến đội ngũ nhân sự được đào tạo chuyên nghiệp. Nhiều ý tưởng kinh doanh tiềm năng đủ sức thuyết phục ngân hàng tài trợ 100% vốn. Không ít người tận dụng thời điểm thị trường ẩm thực lao dốc sau đại dịch Covid-19 để thuê được những mặt bằng trung tâm, vị trí đắc địa mà trước đây không thể với tới.

Một số bạn trẻ thành công từ nhà hàng đầu tiên và tiếp tục mở rộng thành chuỗi trên khắp nước Đức. Có người đạt đến quy mô đủ lớn để lập hẳn phòng công nghệ thông tin, tự phát triển phần mềm quản lý chuỗi nhà hàng của mình. Thế hệ trẻ năng động không còn quá phụ thuộc vào mặt bằng “vàng” ở phố lớn. Với sức mạnh lan tỏa của mạng xã hội và truyền thông hiện đại, một quán ăn ở ngoại ô, tầng gác hoặc khu vực ít người qua lại vẫn có thể thu hút đông khách. Ẩm thực cũng không bị bó buộc trong công thức truyền thống mà phong cách fusion (pha trộn) kết hợp tinh hoa nhiều vùng miền, biến tấu phù hợp khẩu vị thực khách đang lên ngôi, thay thế cho lối “lắc chảo” quen thuộc của bếp Á xưa.

Không dễ kiếm nhân viên ở tất cả các vị trí cần thiết trong nhà hàng, một số chủ nhà hàng kiêm luôn đầu bếp chính đã chọn kiểu làm việc ít giờ hơn và tăng giá bán. Lao động phổ thông thực sự đang rất khan hiếm trên nước Đức. Nguyễn Việt Anh, bếp trưởng của nhà hàng The Wild Duck (được bầu chọn là một trong 10 nhà hàng tốt nhất thành phố Hanover) chỉ mở cửa các buổi tối từ thứ năm đến chủ nhật và thường nhận khách đặt bàn trước. Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden, từng làm cho Siemens, nhưng vì đam mê ẩm thực châu Âu và được đào tạo bếp chuyên nghiệp, anh đã rẽ lối để sống với nghề mình yêu thích.

Khác với thế hệ đi trước, nhiều người trẻ gốc Việt tại Đức chú trọng đầu tư bài bản: nội thất sang trọng nhưng tối giản, tinh tế chứ không rườm rà, sặc sỡ. Nổi bật nhất trong cộng đồng người Việt làm mảng ăn uống là đầu bếp ngôi sao Ngô Thế Đức, sinh năm 1974, đến Đức cùng mẹ từ lúc 5 tuổi. Người chọn nghề và nghề cũng chọn người, Ngô Thế Đức được sống, thỏa mãn đam mê của mình từ rất sớm. Từ nhà hàng đầu tiên có tên KUCHI phong cách Nhật mở trên phố ẩm thực nổi tiếng ở Berlin - phố Kant Strasse cách đây hơn 20 năm, anh mở hàng loạt quán khác, mỗi quán theo một phong cách bếp riêng lần lượt ra đời ở Berlin, Frankfurt am Main, Baden-Baden, Braunschweig và cả St. Tropez - thủ phủ nghỉ dưỡng của giới thượng lưu châu Âu. Ngoài kinh doanh, anh còn ra sách, thường xuyên xuất hiện trên truyền hình Đức, sánh vai cùng các đầu bếp tên tuổi bản địa, góp phần định hình xu hướng ẩm thực mới.

Điểm chung của các chủ doanh nghiệp gốc Việt trong ngành ẩm thực tại Đức là sự dung hòa. Họ kết hợp tinh hoa nhiều nền ẩm thực, phục vụ chu đáo, đầu tư hợp lý vào trang thiết bị, quản lý tài chính khoa học, minh bạch và đặc biệt là sử dụng nhân lực hợp pháp, có tay nghề. Dù bối cảnh kinh doanh toàn cầu ảm đạm vì nhiều nguyên nhân khách quan, những ai nắm bắt xu thế, điều chỉnh linh hoạt mô hình theo thời cuộc vẫn tìm thấy cơ hội và nhiều người trong số họ đang thành công rực rỡ.

