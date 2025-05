Kinh tế TPHCM tiếp tục tăng trưởng cao

Quang cảnh cuộc họp

Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao

Theo Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Lê Thị Huỳnh Mai, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tháng 4, 4 tháng đầu năm tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 4 tháng đầu năm, các chỉ tiêu đều đạt tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, trong tháng 4, tổng thu du lịch ước đạt 19.919 tỷ đồng, tăng gần 30% so cùng kỳ năm 2024. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 128.886 tỷ đồng, tăng 37,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm ước đạt 444.885 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Thị Huỳnh Mai báo cáo tại cuộc họp

Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2024 của thành phố vươn lên vị trí 21, tăng 12 bậc so với năm trước. Thành tích này là minh chứng rõ nét cho quyết tâm cải cách, xây dựng nền hành chính hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của thành phố.

Trong tháng, TPHCM đã thu hút và giải quyết việc làm cho 27.633 lượt người. Trong đó, số việc làm mới tạo ra là 12.350 người. Trong lĩnh vực lao động ngoài nước, thành phố đã cấp giấy phép lao động cho 1.720 trường hợp…

Bên cạnh đó, còn một số khó khăn như: trước những biến động khó lường của thương mại quốc tế và từ chính sách thuế đối ứng của Mỹ, một số doanh nghiệp thành phố có thị trường xuất khẩu chính ở Mỹ bị tác động, ảnh hưởng nhất định trong việc thực hiện các kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, vốn đăng ký bổ sung của doanh nghiệp tăng cao (đạt hơn 167.000 tỷ đồng, tăng gần 74%), nhưng doanh nghiệp thành lập mới giảm 34,6% về số lượng và giảm 52,3% về vốn đăng ký. Giải ngân vốn đầu tư công được 7,2% tổng vốn của năm, chưa đạt kế hoạch…

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Hoàng Quân thảo luận tại cuộc họp

UBND TPHCM triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; thực hiện kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thành phố cũng ưu tiên đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng; kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP của năm. Trong đó, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn các dự án, đẩy nhanh các dự án trọng điểm; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội; cải cách hành chính mạnh mẽ, thực chất hơn...

Kinh tế tư nhân là đòn bẩy tăng trưởng

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM Trương Minh Huy Vũ nhận xét, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 có nhiều kết quả tích cực, đặc biệt, doanh thu du lịch, nhờ lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025.

TS Trương Minh Huy Vũ nêu ý kiến tại cuộc họp

Tuy nhiên, TS Trương Minh Huy Vũ đề nghị cần tiếp tục phân tích kỹ các vấn đề liên quan để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và cải thiện môi trường đầu tư. Trong bối cảnh TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu chuẩn bị hợp nhất, TPHCM cần chuẩn bị kỹ lưỡng để đón làn sóng đầu tư, kinh doanh. Trong đó, cần chú trọng đến đầu tư công để dẫn dắt, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia thành các dự án cụ thể…

TS Trương Minh Huy Vũ cũng đề xuất TPHCM cần đi đầu xây dựng những chương trình, sáng kiến mạnh mẽ để phát triển kinh tế tư nhân. Đây là đòn bẩy để thúc đẩy kinh tế TPHCM phát triển trong giai đoạn tới.

Trong tháng 4, TPHCM phối hợp tổ chức thành công lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, với nhiều hoạt động ý nghĩa. Kết quả đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền sâu rộng về giá trị, tầm vóc vĩ đại của Đại thắng mùa Xuân 1975; vai trò và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao… Nêu bật những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng và mở rộng quan hệ đối ngoại trong gần 40 năm đổi mới của đất nước, 50 năm xây dựng và trưởng thành của TPHCM.

