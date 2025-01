Kinh tế Việt Nam nhiều triển vọng tăng trưởng tích cực

Cơ hội từ kết nối thương mại

Công ty dự báo kinh tế toàn cầu Oxford Economics (Anh) nhận định, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cao hơn so với nhóm 6 nền kinh tế lớn nhất Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN-6) trong những năm tới. GDP của Việt Nam dự kiến đạt 6,7% năm 2024 và 6,5% trong năm 2025 nhờ ngành chế biến, chế tạo trụ vững và nhu cầu trong nước phục hồi nhanh.

Tiêu dùng tư nhân và hoạt động của doanh nghiệp nội địa đang phục hồi chắc chắn. Tăng trưởng tiêu dùng đã trở lại mức trước đại dịch Covid-19 nhờ tăng trưởng lương năm 2025, chủ yếu trong khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Oxford Economics dự báo năm 2025, động lực tăng trưởng chủ yếu của Việt Nam vẫn sẽ là xuất khẩu hàng chế biến và chế tạo, bên cạnh đó là tiềm năng rộng mở với “những luồng gió mới” trong ngành sản xuất chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó có những lĩnh vực liên quan đến AI như tăng đầu tư cho trung tâm dữ liệu.

Các mặt hàng xuất khẩu lớn khác như máy móc và thiết bị điện, dệt may, và nông sản được dự báo vẫn tiếp tục tăng trưởng. Một “cú hích” nữa là việc đẩy nhanh các đơn hàng xuất khẩu vào năm tới do lo ngại thuế quan tăng, góp phần bù đắp cho nhu cầu hàng điện tử suy yếu trong ngắn hạn.

Du khách tham quan vịnh Hạ Long. Ảnh: Travel and Tour World

Theo quan sát của Oxford Economics, tăng trưởng về dòng vốn FDI sẽ tiếp tục được duy trì, dù tốc độ có chậm lại. Oxford Economics kỳ vọng tăng trưởng đầu tư trong năm 2025 đạt mức 7,2%, cao hơn mức 6,9% được dự báo cho năm nay.

Dòng vốn FDI vào Việt Nam đầu năm có thể chậm lại do sự bất định về những e ngại việc Mỹ áp thuế đối với hàng hóa từ Việt Nam. Những tác động từ thuế quan có thể chỉ xuất hiện từ năm 2026, nhưng nền tảng sản xuất mạnh mẽ sẽ giúp Việt Nam có khả năng phục hồi khá.

Dự báo của Oxford Economics tương đồng với một số tổ chức, định chế tài chính quốc tế khác. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã nâng dự báo của Việt Nam lên 6,4% năm nay và 6,6% năm 2025. HSBC có trụ sở tại Anh cũng tin tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2024 có thể đạt 7% và 6,5% cho năm 2025, cao nhất trong nhóm ASEAN-6.

Tập đoàn tài chính đa quốc gia Standard Chartered trụ sở chính tại London (Anh) dự báo Việt Nam sẽ tăng trưởng mạnh 6,7% vào năm 2025. Trong khi đó, ngân hàng UOB (trụ sở chính tại Singapore) dự đoán tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2025 là 6,6%, cao nhất ASEAN-6.

Lợi thế cạnh tranh

Nhận định về thị trường dệt may Việt Nam, trang Fibre2fashion (Ấn Độ) dẫn khảo sát của Hiệp hội Công nghiệp thời trang Mỹ (USFIA) cho thấy Việt Nam ghi điểm cao hơn một số nước châu Á về sản xuất các sản phẩm có giá trị cao. Việt Nam có lợi thế cạnh tranh tốt hơn vì đang dẫn đầu về khả năng sản xuất nhanh nhiều loại sản phẩm, nhờ đầu tư vào máy móc và có lực lượng lao động lành nghề.

Xuất khẩu hàng dệt may (trừ sợi và xơ) và hàng may mặc của Việt Nam không ngừng tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường chính cho hàng dệt may của Việt Nam là Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc…

Những lý do thúc đẩy tăng trưởng gồm nhu cầu toàn cầu tăng, đầu tư chiến lược vào công nghệ và đổi mới, các hiệp định thương mại và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Việt Nam tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu ngoài Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) thông qua khai thác các thị trường mới ở châu Á, châu Phi và Trung Đông.

Các quan hệ đối tác thương mại mới và khả năng sinh lợi đã được định hình. Các hiệp định thương mại chiến lược cũng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng xuất khẩu

Đánh giá về vai trò quan trọng của ngành công nghiệp du lịch trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, theo Oxford Economics, không chỉ tạo ra cơ hội việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đây là một trong những động lực quan trọng của Việt Nam trong năm 2025.

Trong bài viết “Việt Nam sẽ dẫn đầu ngành du lịch quốc tế với 23 triệu lượt khách nước ngoài năm 2025”, trang du lịch Travel and Tour World cho biết năm 2025, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu phục hồi hoàn toàn về mức trước đại dịch, với tốc độ tăng trưởng du lịch trong nước hàng năm dự kiến ​​là 8%-9%.

Việt Nam đã đặt mục tiêu thu hút 22-23 triệu khách du lịch quốc tế trong năm tới, tăng 28% so với thành tích của năm 2024. Ngành du lịch dự kiến ​​sẽ đóng góp trực tiếp vào 6%-8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả nước.

THANH HẰNG tổng hợp