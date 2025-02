Kinh tế - xã hội tháng đầu năm tiếp tục phục hồi mạnh mẽ

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1-2025. Ảnh: VIẾT CHUNG

Cụ thể, tháng 1, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 3,63% so với cùng kỳ; cung cầu, giá cả hàng hóa ổn định, không có hiện tượng tăng giá đột biến, lợi dụng khan hiếm hàng hóa giả tạo để thu lợi bất chính.

Hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, ổn định, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu trong dịp tết. Thu ngân sách nhà nước đạt 14% dự toán, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Hàng hóa xuất nhập khẩu được thông suốt, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 63,07 tỷ USD, xuất siêu 1,23 tỷ USD. Tổng vốn FDI đăng ký hơn 4,3 tỷ USD, tăng 48,6% so với cùng kỳ; vốn thực hiện trên 1,5 tỷ USD, tăng 2%. Các cân đối lớn, an ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm; bội chi, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia được kiểm soát tốt, thấp hơn giới hạn cho phép.

Đồng thời, hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng trưởng tích cực. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng tích cực, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp tết và xuất khẩu. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 1 tăng 0,6% so với cùng kỳ do có số ngày làm việc ít hơn năm trước (tháng tết năm 2024 giảm 6,8%). Khu vực dịch vụ tăng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 tăng 9,5% so với cùng kỳ.

Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Quốc Phương báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

"Các hoạt động kinh tế, xã hội, tiêu dùng sôi động hơn, phản ánh niềm tin, kỳ vọng vào sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế", báo cáo của Bộ KH-ĐT cho biết. Cùng với đó, các công tác khác đều được tập trung triển khai như: chăm lo, chuẩn bị tết cho nhân dân; hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xử lý tồn đọng, vướng mắc; đẩy mạnh các dự án hạ tầng trọng điểm; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới; thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội ổn định; an toàn giao thông trong dịp tết được bảo đảm, số vụ tai nạn, người tử vong, bị thương giảm 38-40% so với cùng kỳ tết năm trước; sẵn sàng lực lượng phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả.

Tuy nhiên, Bộ KH-ĐT cũng nhận định, nền kinh tế vẫn còn nhiều thách thức, nhất là trước yêu cầu tăng trưởng cao trong năm 2025 và ứng phó với biến động bên ngoài. Khối lượng công việc trong quý 1 và cả năm là rất lớn; các cấp, ngành, địa phương cần nỗ lực, quyết tâm cao nhất, chủ động, sáng tạo để triển khai hiệu quả công việc ngay từ đầu năm.

Nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Bộ KH-ĐT đã tham mưu một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính, bao gồm: bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật, nghị quyết, nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 9 và tổ chức thực hiện hiệu quả ngay sau khi được ban hành; tổ chức thực hiện khẩn trương, quyết liệt, bảo đảm tiến độ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, không để ảnh hưởng đến người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong ngắn hạn; khẩn trương ban hành các nghị định, văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8..

Cùng với đó là tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện các giải pháp, chính sách để thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, các động lực tăng trưởng truyền thống về đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu; tập trung ưu tiên nguồn lực cho công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật, xác định thể chế là "đột phá của đột phá" cho phát triển.

Bộ KH-ĐT cũng đề xuất thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, phát triển lực lượng sản xuất mới, tiên tiến, đẩy mạnh liên kết vùng, phát huy hiệu quả hoạt động của các hội đồng điều phối vùng; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, theo dõi sát tình hình, làm tốt công tác dự báo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, hài hòa các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, chủ động phương án ứng phó từ sớm, từ xa với các tình huống có thể phát sinh.

Bộ cũng đề nghị chú trọng làm tốt công tác an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường...; tiếp tục đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, hỗ trợ nhà ở cho người có công; ứng phó kịp thời, hiệu quả với thiên tai, bão lũ, hỗ trợ người dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai.

Một giải pháp cũng được Bộ KH-ĐT nhấn mạnh là tăng cường kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; hoàn thiện quy định về bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm…

Tin liên quan Thủ tướng: Chuẩn bị cho khả năng chiến tranh thương mại thế giới

PHAN THẢO