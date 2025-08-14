Cùng với đó, các chuyên gia kiến nghị đầu tư hạ tầng logistics thông minh, kho trung chuyển quốc tế tại Rotterdam (EU), Dubai (Trung Đông)…; đây được xem là những giải pháp được đánh giá cao để doanh nghiệp nâng cao năng lực nội tại, mở rộng sản xuất.

Phát biểu tại diễn đàn, bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch HanelPT kiến nghị cần chủ động mở rộng đàm phán các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới với những khối tiềm năng như MERCOSUR (Nam Mỹ) và GCC (Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh).

Theo bà Trần Thị Thu Trang, đây là những thị trường có sức mua lớn nhưng cạnh tranh chưa cao, việc ký kết FTA sẽ giúp giảm thuế quan, mở ra cơ hội xuất khẩu cho nhiều ngành hàng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Với đề xuất thành lập Quỹ bảo hiểm rủi ro thương mại quốc tế theo mô hình hợp tác công - tư, bà Trần Thị Thu Trang cho rằng quỹ này sẽ bảo hiểm cho doanh nghiệp khi đối tác phá sản, không thanh toán hoặc gặp rủi ro chính trị tại thị trường nước ngoài. Bà dẫn chứng, Nhật Bản hiện có NEXI bảo hiểm cho doanh nghiệp tại hơn 100 thị trường; EU có Euler Hermes/Allianz Trade bảo hiểm xuất khẩu tại hơn 50 quốc gia, hỗ trợ bồi thường 80 - 90% tổn thất.

Cơ chế hoạt động của quỹ là doanh nghiệp đóng phí bảo hiểm từ 0,5 - 1% giá trị hợp đồng. Khi rủi ro xảy ra, quỹ sẽ bồi thường phần lớn thiệt hại. Nhà nước hỗ trợ một phần phí bảo hiểm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) khi mở thị trường mới, giúp họ yên tâm thâm nhập các thị trường rủi ro cao mà không lo mất vốn, qua đó thúc đẩy tốc độ mở rộng xuất khẩu.

Bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Công ty HanelPT. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Về hạ tầng, bà Trang kiến nghị đầu tư hệ thống logistics thông minh và các kho trung chuyển quốc tế tại Rotterdam (EU), Dubai (Trung Đông) và Singapore (ASEAN). Hệ thống này có thể giúp giảm 30 - 40% thời gian giao hàng, tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam.

Đặc biệt, Chủ tịch HanelPT nhấn mạnh, việc đào tạo đội ngũ chuyên gia bán hàng toàn cầu đạt chứng nhận 3 - 5 sao Global Trade Professional, am hiểu thương mại số, tiêu chuẩn xanh và văn hóa địa phương. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt phát triển thị trường xuất khẩu theo từng khu vực.

HÀ NGUYỄN