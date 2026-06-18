Kịp thời cứu hộ một tàu cá va vào đá ngầm, phá nước trên biển Đà Nẵng

Ngày 18-6, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng thông tin, vừa cứu hộ một tàu cá có 10 thuyền viên bị phá nước khi hành nghề đánh bắt trên biển.

Vào rạng sáng cùng ngày, tàu cá ĐNa 90981-TS trên hải trình từ ngoài khơi vào bờ đến khu vực vịnh Đà Nẵng thì bị va phải đá ngầm ở khu vực Đá Đồi Sọ, làm vỏ tàu bị thủng, nước vào ngập các khoang với tốc độ nhanh.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tiến hành lai dắt tàu gặp nạn đi sửa chữa

Video Bộ đội Biên phòng kịp thời cứu hộ một tàu cá bị va đá ngầm, phá nước

Thuyền trưởng cố đưa tàu vào bờ, đến khu vực gần Trạm Kiểm soát Biên phòng Mân Quang thuộc Đồn Biên phòng Sơn Trà thì bị mắc cạn. Tàu tiếp tục bị nước tràn vào khoang tàu. Chủ tàu và thuyền trưởng đề nghị Bộ đội Biên phòng hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp.

Nhận được tin báo, lúc 2 giờ 50 phút cùng ngày, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã điều động tàu BP 08.1201 với 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc Hải đội Biên phòng 2 cơ động đi hỗ trợ cứu nạn. Đơn vị cũng trao đổi tình hình với Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 2 triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn.

Đến 3 giờ 10 phút, tàu của lực lượng Biên phòng tiếp cận tàu cá và tiến hành hỗ trợ bơm hút khô chống chìm. Đến 5 giờ 30 phút, mực nước ngập trong khoang đã được hút gần cạn, tàu cân bằng, không còn nguy cơ lật, chìm nên đơn vị hướng dẫn, phối hợp với tàu cá của ngư dân hỗ trợ lai kéo đưa Tàu ĐNa 90981-TS đi sửa chữa.

Tàu cá ĐNa 90981-TS dài 19,2m, có công suất 845CV, xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Mân Quang vào ngày 3-6, trên tàu có 10 thuyền viên.

NGUYỄN CƯỜNG