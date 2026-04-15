Kịp thời ứng cứu 2 thuyền viên tàu cá bị chìm trên biển

Chiều 15-4, Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, Hải đội Biên phòng 1 đã kịp thời cứu vớt an toàn 2 thuyền viên trên tàu cá ĐNa 91009-TS bị chìm trên biển.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 25 phút cùng ngày, tàu ĐNa 91009-TS do ông Trần Quốc Đạt (32 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đang hoạt động tại khu vực cách bờ biển xã Thăng Trường (TP Đà Nẵng) khoảng 4 hải lý thì bị phá nước, chìm sau đó.

Tàu cá tàu ĐNa 91009-TS bị phá nước và chìm trên biển
Clip Bộ đội Biên phòng kịp thời cứu 2 thuyền viên tàu cá bị chìm trên biển

Lúc này, ông Đạt đã kịp gọi điện báo cho Hải đội Biên phòng 1 để cứu nạn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã điều động tàu BP 08-1503 cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng cơ động ra hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận hiện trường, cứu vớt an toàn và đưa 2 thuyền viên vào bờ.

NGUYỄN CƯỜNG

