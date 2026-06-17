Kịp thời giải cứu 3 người mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an tỉnh Thanh Hóa kịp thời giải cứu 3 người, trong đó có cháu nhỏ 4 tuổi thoát khỏi đám cháy nhà dân lúc rạng sáng 17-6.

Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Thanh Hóa nỗ lực đưa các nạn nhân xuống vị trí an toàn. Clip: Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa

Sáng 17-6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, khoảng 4 giờ 35 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh nhận được tin báo cháy tại một ngôi nhà dân có kết cấu 4 tầng trên đường Minh Khai, phường Hạc Thành.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Thanh Hóa điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cứu nạn. Tại đây, lực lượng chức năng xác định căn nhà 4 tầng, tầng 1 có sử dụng cửa cuốn, các tầng trên có ban công. Bên trong căn nhà có 3 người gồm hai người lớn và cháu nhỏ 4 tuổi mắc kẹt tại tầng 3.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Thanh Hóa giải cứu cháu bé bị mắc kẹt

Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai hai mũi cứu nạn. Một mũi dùng thang chuyên dụng tiếp cận ban công tầng 3; trấn an, hướng dẫn các nạn nhân thoát nạn và đưa xuống nơi an toàn. Mũi còn lại sử dụng thiết bị chuyên dụng phá cửa cuốn tầng 1, tiếp cận hiện trường, khống chế và dập tắt đám cháy.

Chỉ sau ít phút, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH giải cứu 2 người lớn và 1 cháu bé 4 tuổi từ tầng 3, đưa xuống dưới trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Thanh Hóa giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt

Sau khi đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khống chế đám cháy.

Đến 5 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn sang các nhà dân bên cạnh.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Thanh Hóa giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt

DƯƠNG QUANG