Đắk Lắk: Phát hiện quần thể bò tót, bò rừng quý hiếm ở rừng Ea Sô

Ngày 16-6, một lãnh đạo Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, vừa phát hiện quần thể bò tót và bò rừng quý hiếm đang sinh sống tại lâm phần đơn vị quản lý.

Clip: Cận cảnh quần thể bò tót, bò rừng quý hiếm đang sinh sống trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Trước đó, Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển thực hiện chương trình điều tra và giám sát các loài thú móng guốc lớn tại đơn vị.

Bẫy ảnh đã phát hiện quần thể bò tót, bò rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Khi khảo sát bằng flycam hồng ngoại và đặt bẫy ảnh, khu bảo tồn đã phát hiện quần thể bò tót (Bos gaurus) và bò rừng (Bos javanicus) đang sinh sống. Đây là một trong hai khu vực trên cả nước còn ghi nhận đồng thời cả hai loài bò hoang quý hiếm này. Theo Sách đỏ Việt Nam, bò tót được xếp vào nhóm nguy cấp. Loài móng guốc lớn này từng có vùng phân bố rất rộng, từ Lai Châu vào đến Bình Thuận (cũ) nhưng hiện chỉ còn ghi nhận ở Tây Nguyên và miền Nam.

Bò tót được xếp vào nhóm nguy cấp

Bẫy ảnh ghi nhận một con bò rừng đang ăn cỏ vào buổi tối

Sau khi phát hiện quần thể bò tót, bò rừng quý hiếm, khu bảo tồn đang tăng cường tuần tra, giám sát và phối hợp với các tổ chức bảo tồn để đảm bảo môi trường, sinh cảnh sống an toàn cho những loài trên.

MAI CƯỜNG