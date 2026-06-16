Xã hội

Đắk Lắk: Phát hiện quần thể bò tót, bò rừng quý hiếm ở rừng Ea Sô

SGGPO

Ngày 16-6, một lãnh đạo Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, vừa phát hiện quần thể bò tót và bò rừng quý hiếm đang sinh sống tại lâm phần đơn vị quản lý.

Clip: Cận cảnh quần thể bò tót, bò rừng quý hiếm đang sinh sống trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Trước đó, Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển thực hiện chương trình điều tra và giám sát các loài thú móng guốc lớn tại đơn vị.

z7938671222798_f184a959f497f870f3e562d4bec1c41c.jpg
Bẫy ảnh đã phát hiện quần thể bò tót, bò rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Khi khảo sát bằng flycam hồng ngoại và đặt bẫy ảnh, khu bảo tồn đã phát hiện quần thể bò tót (Bos gaurus) và bò rừng (Bos javanicus) đang sinh sống. Đây là một trong hai khu vực trên cả nước còn ghi nhận đồng thời cả hai loài bò hoang quý hiếm này. Theo Sách đỏ Việt Nam, bò tót được xếp vào nhóm nguy cấp. Loài móng guốc lớn này từng có vùng phân bố rất rộng, từ Lai Châu vào đến Bình Thuận (cũ) nhưng hiện chỉ còn ghi nhận ở Tây Nguyên và miền Nam.

Ảnh màn hình 2026-06-16 lúc 12.36.22.png
Ảnh màn hình 2026-06-16 lúc 12.35.34.png
Bò tót được xếp vào nhóm nguy cấp
z7938671214281_c996594a314206491cf8c3485ef0734e.jpg
Ảnh màn hình 2026-06-16 lúc 12.38.32.png
Bẫy ảnh ghi nhận một con bò rừng đang ăn cỏ vào buổi tối

Sau khi phát hiện quần thể bò tót, bò rừng quý hiếm, khu bảo tồn đang tăng cường tuần tra, giám sát và phối hợp với các tổ chức bảo tồn để đảm bảo môi trường, sinh cảnh sống an toàn cho những loài trên.

Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

Bò rừng BOS Móng guốc Bò tót Flycam Loài thú Sách đỏ Việt Nam Quần thể Nguy cấp Quý hiếm

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn