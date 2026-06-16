Lâm Đồng: Tìm thấy bé trai hơn 2 tuổi sau 12 giờ mất tích

Sau gần 12 giờ mất liên lạc, bé trai hơn 2 tuổi đi lạc vào khu vực rẫy tại đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, đã được người dân và lực lượng chức năng tìm thấy an toàn.

Ngày 16-6, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm, người dân thôn Phú Long, đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, đã tìm thấy cháu H.M.V., khoảng 2,5 tuổi, bị đi lạc trong khu vực rẫy, cách nhà khá xa.

Trước đó, chiều 15-6, gia đình bà D., trú tại thôn Phú Long, phát hiện không thấy cháu V. ở nhà nên tổ chức đi tìm nhưng không có kết quả. Khi rời nhà, cháu V. không mặc quần, chỉ mặc áo.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an, bộ đội cùng hàng trăm người dân tại đặc khu Phú Quý nhanh chóng hỗ trợ, chia nhiều nhóm tỏa đi tìm kiếm.

Trong đêm 15-6 và rạng sáng 16-6, các lực lượng liên tục rà soát khu vực dân cư, các tuyến đường và những khu rẫy xung quanh nơi cháu bé sinh sống. Đến khoảng 3 giờ sáng, do trời tối, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, các nhóm tạm dừng để chờ trời sáng tiếp tục triển khai.

Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, khi tiếp tục tìm kiếm tại một khu vực rẫy, một nhóm người dân bất ngờ nghe tiếng trẻ nhỏ khóc. Lần theo âm thanh, mọi người phát hiện cháu V. đang ở trong rẫy, trong trạng thái hoảng sợ nhưng không bị thương.

Khu vực bụi cây nơi phát hiện ra cháu V. Ảnh: NGỌC NGÂN

Ngay sau đó, cháu bé được đưa về đoàn tụ với gia đình và kiểm tra sức khỏe. Theo người thân, sau một đêm một mình giữa khu vực rẫy, cháu V. khóc nhiều và còn hoảng sợ. Đến nay, sức khỏe của cháu đã ổn định, sinh hoạt bình thường.

Vụ việc khiến nhiều người dân địa phương xúc động khi bé trai còn rất nhỏ nhưng đã may mắn được tìm thấy an toàn sau một đêm đi lạc, nhờ sự chung tay của cộng đồng và lực lượng chức năng.

TIẾN THẮNG