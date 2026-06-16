Phường Long Thành luôn đồng hành cùng các cơ quan báo chí

Chiều 16-6, tại phường Long Thành, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Thành, TP Đồng Nai, tổ chức họp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026).

Lãnh đạo phường Long Thành tri ân các nhà báo có nhiều đóng góp cho địa phương về thông tin tuyên truyền

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo phường Long Thành ôn lại truyền thống 101 năm hình thành và phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời thông tin những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2026.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Theo đó, sau khi kiện toàn mô hình chính quyền địa phương mới, phường Long Thành đạt nhiều kết quả tích cực, tiếp tục khẳng định vai trò đô thị cửa ngõ, trung tâm kết nối của TP Đồng Nai. Nổi bật, thu ngân sách đạt hơn 1.400 tỷ đồng, bằng 135,9% dự toán năm.

Hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng với sự phát triển ổn định của Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn. Việc triển khai Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế địa phương.

Sân bay Long Thành đang tích cực được triển khai xây dựng

Hiện phường Long Thành tập trung phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như sân bay Long Thành, mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, đường 25B và đường tỉnh 769.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Thành phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Thành, cho biết những kết quả địa phương đạt được thời gian qua có sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng địa phương, góp phần lan tỏa mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Phường Long Thành cam kết chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp.

PHÚ NGÂN