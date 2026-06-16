Liên đoàn Lao động TPHCM dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Ngày 16-6, tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), Liên đoàn Lao động TPHCM đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Dự sự kiện có đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; đông đảo cán bộ, công chức, viên chức Liên đoàn Lao động Thành phố.

Đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ dâng hoa, dâng hương diễn ra trong những ngày Bộ Tư lệnh TPHCM cùng các cơ quan chức năng khẩn trương khảo sát, thăm dò, tìm kiếm dấu vết khu mộ tập thể các chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tại khu vực công viên Lê Thị Riêng.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính và biết ơn vô hạn, đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, Bia tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng, liệt sĩ Trần Văn Kiểu.

Đại biểu dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trần Phú

Tiếp đó, các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Đại biểu mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; gần gũi, lắng nghe và hành động vì người lao động.

Các đại biểu nguyện tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên; kiên trì bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn thực sự là mái nhà chung, điểm tựa tin cậy của đoàn viên và người lao động.

Đại biểu dâng hương tại Bia tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng, liệt sĩ Trần Văn Kiểu

Qua đó, góp phần xây dựng giai cấp công nhân TPHCM ngày càng lớn mạnh, hiện đại, có tri thức, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, xứng đáng với truyền thống mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

MẠNH THẮNG