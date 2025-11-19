Thanh tra TPHCM kiến nghị xử lý về kinh tế hàng chục ngàn tỷ đồng

Sáng 19-11, Thanh tra TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23-11-1945 – 23-11-2025) và 50 năm Ngày truyền thống Thanh tra TPHCM (11-1975 – 11-2025).

Các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ động thanh tra gỡ vướng cho các dự án tồn đọng

Phát biểu ôn lại truyền thống ngành, Phó Chánh Thanh tra TPHCM Bùi Duy Hiền cho biết, thời gian qua, Thanh tra Thành phố đã chủ động triển khai các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng, nhất là đối với các dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Các kết luận thanh tra được công bố công khai làm cơ sở xử lý các thiếu sót, sai phạm và quan trọng nhất, đây là cơ sở để các sở - ngành, cơ quan có liên quan đề xuất, triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắc để các dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội cho Thành phố.

Chương trình nghệ thuật tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, trong 50 năm qua, ngành Thanh tra Thành phố không ngừng lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua công tác thanh tra, đã kiến nghị thu hồi hàng ngàn tỷ đồng về ngân sách, kiến nghị xử lý khác về kinh tế hàng chục ngàn tỷ đồng; chuyển hàng trăm vụ việc sang cơ quan điều tra, trong đó có nhiều vụ sai phạm nghiêm trọng. Đặc biệt, công tác thanh tra còn góp phần phát hiện bất cập trong cơ chế, chính sách và quản lý, từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Thanh tra TPHCM cũng tham mưu UBND TPHCM trong việc tổ chức các cuộc thanh tra chuyên đề nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn đảm bảo quy định pháp luật; tham mưu UBND Thành phố giải quyết kịp thời, hiệu quả những vụ việc tồn đọng kéo dài, có tính chất phức tạp, qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trao Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước đến Tập thể Thanh tra TPHCM

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cũng đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giúp TPHCM luôn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu về chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên cả nước.

Chuyển trọng tâm sang phòng ngừa từ sớm

Hiện nay, TPHCM đã trở thành một siêu đô thị của cả nước, tạo áp lực lớn trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong công tác thanh tra.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Thanh tra TPHCM tiếp tục phát huy đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương của từng công chức, người lao động ngành Thanh tra.



Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chuyển trọng tâm sang thanh tra khi phát hiện dấu hiệu vi phạm sang phòng ngừa từ sớm, từ xa; kết hợp giữa thanh tra hành chính với thanh tra chuyên đề, chủ động phát hiện, xử lý vi phạm nghiêm minh, không có vùng cấm.

"Phát hiện sớm sai phạm để bảo vệ tài sản công, đồng thời tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân", Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Đồng chí cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bố trí cán bộ tiếp dân không chỉ có trình độ chuyên môn vững, am hiểu pháp luật, kiên trì, trung thực, công tâm, khách quan mà còn nhiệt tình, có trách nhiệm, cảm thông chia sẻ, gần gũi với người dân, kiên nhẫn, lắng nghe ý kiến và giải thích cho người dân hiểu rõ về pháp luật.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy trao cờ truyền thống của UBND TPHCM đến tập thể Thanh tra TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Song song với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thông qua ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến, cần nghiên cứu mô hình “tiếp công dân trực tuyến” để tạo thuận lợi cho người dân trong đặt lịch làm việc và gửi đơn thư trực tuyến, tra cứu tiến độ giải quyết. Song song đó, phối hợp với các đơn vị để tham mưu cho thành phố xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn thành phố.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn thành phố. Nhấn mạnh ngành Thanh tra có vai trò nòng cốt, tiên phong trong công tác phòng chống tiêu cực, lãng phí, đồng chí chỉ đạo Thanh tra TPHCM chú trọng kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng ngay trong nội bộ cơ quan và hoạt động thanh tra. Đồng thời, tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thờ ơ, vô cảm, trì hoãn công việc, đảm bảo mục tiêu “không thể, không dám tham nhũng” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Các cá nhân nhận Huân chương lao động hạng nhì và hạng Ba của Chủ tịch nước. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, “vừa hồng vừa chuyên”, tâm sáng, trí vững, có nhiệt huyết và khát vọng xây dựng TPHCM ngày càng hoàn thiện; có bản lĩnh, liêm khiết, tinh thông nghiệp vụ, sắp xếp bố trí bộ máy đúng người, đúng việc, đảm bảo phương châm “Hàng thẳng, lối thông; đồng thuận, cùng tiến”.

Thanh tra TPHCM nhận Huân chương Lao động hạng nhất Dịp này, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Thanh tra TPHCM vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn TPHCM, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch UBND TPHCM trao cờ truyền thống của UBND TPHCM đến tập thể Thanh tra Thành phố nhân kỷ niệm 50 ngày truyền thống Ngành Thanh tra TPHCM. Cũng tại buổi lễ, 8 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba của Chủ tịch nước; 1 tập thể và 11 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

THU HƯỜNG - MẠNH THẮNG