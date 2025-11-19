Khánh Hòa: 12 người chết và mất tích do mưa lũ, thiệt hại 372 tỷ đồng

Đến sáng 19-11, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng tại tỉnh Khánh Hòa đã khiến 10 người tử vong, 2 người mất tích và hàng chục người bị thương. Thiệt hại về kinh tế ước tính 372 tỷ đồng.

Đến chiều 18-11, hàng loạt khu vực phường Tây Nha Trang chìm trong biển nước

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Khánh Hòa, từ tối 18 đến rạng sáng 19-11, địa phương tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến tại khu vực phía Bắc tỉnh từ 10-30mm, cá biệt có nơi lên đến 74mm. Mực nước trên các sông tiếp tục dâng cao, nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, mưa lớn vẫn tiếp diễn, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 300mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi và ngập sâu tại khu vực hạ lưu.

Chiều tối 18-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tới hiện trường vụ sạt lở trên đèo Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) khiến đất đá đè trúng xe ô tô làm 6 người tử vong

Toàn tỉnh đã tổ chức sơ tán khẩn cấp 1.890 hộ dân với 6.507 nhân khẩu đến nơi an toàn. Các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ đang chốt chặn tại các điểm xung yếu, hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Các hồ chứa trên địa bàn đạt 86% dung tích thiết kế và đang điều tiết để đảm bảo an toàn công trình.

Tính đến sáng nay, tỉnh ghi nhận 10 người chết, 2 người mất tích và 20 người bị thương, trong đó nhiều nạn nhân là do sạt lở tại đèo Khánh Lê. Các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sức khỏe đã ổn định.

Vị trí sạt lở tại Km44 trên đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C qua Khánh Hòa) bị sạt lở nặng, chưa có phương án xử lý

Mưa lũ cũng gây ngập hơn 9.000 căn nhà tại 14 xã, phường. Nhiều tuyến giao thông trọng yếu như quốc lộ 27C, tỉnh lộ 9 bị tê liệt do ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng.

Cầu Phú Kiểng bị cuốn trôi, một số tuyến kè, đập thủy lợi và cầu tràn bị hư hỏng nặng. Thiệt hại bước đầu ước tính khoảng 372 tỷ đồng, chủ yếu ở lĩnh vực giao thông, thủy lợi, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

TIẾN THẮNG - HIẾU GIANG