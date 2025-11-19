Khánh Hòa: 12 người chết và mất tích do mưa lũ, thiệt hại 372 tỷ đồng

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Khánh Hòa, từ tối 18 đến rạng sáng 19-11, địa phương tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến tại khu vực phía Bắc tỉnh từ 10-30mm, cá biệt có nơi lên đến 74mm. Mực nước trên các sông tiếp tục dâng cao, nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập.
Dự báo trong 24-48 giờ tới, mưa lớn vẫn tiếp diễn, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 300mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các vùng núi và ngập sâu tại khu vực hạ lưu.
Toàn tỉnh đã tổ chức sơ tán khẩn cấp 1.890 hộ dân với 6.507 nhân khẩu đến nơi an toàn. Các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ đang chốt chặn tại các điểm xung yếu, hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.
Các hồ chứa trên địa bàn đạt 86% dung tích thiết kế và đang điều tiết để đảm bảo an toàn công trình.
Tính đến sáng nay, tỉnh ghi nhận 10 người chết, 2 người mất tích và 20 người bị thương, trong đó nhiều nạn nhân là do sạt lở tại đèo Khánh Lê. Các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sức khỏe đã ổn định.
Mưa lũ cũng gây ngập hơn 9.000 căn nhà tại 14 xã, phường. Nhiều tuyến giao thông trọng yếu như quốc lộ 27C, tỉnh lộ 9 bị tê liệt do ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng.
Cầu Phú Kiểng bị cuốn trôi, một số tuyến kè, đập thủy lợi và cầu tràn bị hư hỏng nặng. Thiệt hại bước đầu ước tính khoảng 372 tỷ đồng, chủ yếu ở lĩnh vực giao thông, thủy lợi, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.